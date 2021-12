Premiere cinematografice amânate pe 2022 din cauza pandemiei de coronavirus

Fie că a întrerupt filmările sau a alungat spectatorii din cinematografe, pandemia de coronavirus a fost principalul factor în amânarea unor îndelung aşteptate premiere cinematografice, programate iniţial pentru lansare în 2020 şi 2021, dar care, potrivit ultimelor anunţuri făcute de producători, vor rula totuşi în sălile de cinema anul viitor. Redăm în continuare o selecţie a celor mai aşteptate astfel de premiere, cu data de lansare stabilită pentru 2022, potrivit Agerpres:

The 355 (7 ianuarie 2022)

"The 355", un film de spionaj, în regia lui Simon Kinberg, cu o distribuţie plină de vedete feminine precum Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger şi Fan Bingbing, urma să intre în cinematografe pe 15 ianuarie 2021, însă lansarea sa a fost amânată un an pe fondul pandemiei de coronavirus. Pelicula, produsă de Universal Pictures, spune povestea unei agente CIA interpretată de Jessica Chastain, care îşi uneşte forţele cu alţi agenţi de top în încercarea de a recupera o armă secretă din mâinile unor mercenari. Din distribuţia peliculei face parte şi actorul de origine română stabilit în SUA Sebastian Stan.

Morbius (28 ianuarie 2022)

Produs de Columbia Pictures şi de Marvel, filmul cu supereroi"Morbius" va ajunge în sălile de cinematograf pe 28 ianuarie 2022, la un an şi jumătate de la data la care fusese anunţată iniţial lansarea: 31 iulie 2020. Cu Jared Leto dând viaţă eroului Marvel Michael Morbius, un biochimist care se transformă în vampir după ce a încercat să se vindece de o boală rară de sânge, pelicula are o regie semnată de Daniel Espinosa şi o distribuţie din care fac parte Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal şi Tyrese Gibson.

Death on the Nile (11 februarie 2022)

În regia lui Kenneth Branagh, care interpretează şi rolul principal, cel al celebrului detectiv Hercule Poirot, pelicula, inspirată din romanul omonim al Agathei Christie din 1937, va ajunge în cele din urmă pe ecrane în 11 februarie 2022 după mai multe date de lansare amânate. Din distribuţia plină de staruri a acestui film în care Poirot investighează moartea unei tinere moştenitoare fac parte Annette Benning, Gal Hadot şi Russell Brand.

The Batman (4 Martie 2022)

"The Batman", noul film american cu supereroi bazat pe personajul DC Comics Batman, va avea premiera pe 4 martie 2022, după ce, iniţial, lansarea fusese programată pentru 25 iunie 2021. În regia lui Matt Reeves, care semnează şi scenariul peliculei, alături de Peter Craig, filmul îl prezintă pe Robert Pattinson în rolul lui Bruce Wayne/Batman, alături de Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis şi Colin Farrell. De această dată, Batman dă în vileag corupţia din Gotham City în timp ce îl urmăreşte pe criminalul în serie Riddler (Dano),

Downton Abbey: A New Era (18 martie 2022)

Această continuare a filmului din 2019 "Downton Abbey", al cărui scenariu este semnat tot de Julian Fellowes, creatorul serialului de televiziune cu acelaşi nume, urmează să fie lansată pe 18 martie 2022, cu aproape 3 luni întârziere faţă de data anunţată iniţial, 22 decembrie 2021. Cu o regie semnată de data aceasta de Simon Curtis (faţă de Michael Engler la primul film), sequel-ul păstrează o mare parte din distribuţia filmului original, la care se adaugă actorii Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye şi Dominic West.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (15 aprilie 2022)

Această coproducţie britanico-americană, al treilea film al francizei "Fantastic Beasts", va putea fi văzută în cinematografe începând din 15 aprilie 2022, după întârzieri provocate de pandemia de coronavirus şi de înlocuirea lui Johnny Depp din distribuţie cu Mads Mikkelsen, data sa iniţială de lansare fiind 12 noiembrie 2021. Conceput ca un sequel la "The Crimes of Grindelwald" (2018), filmul îi prezintă pe Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Jude Law şi Mads Mikkelsen într-o acţiune plasată la câţiva ani după întâmplările din "The Crimes of Grindelwald".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 mai 2022)

Produs de Marvel Studios şi distribuit de Walt Disney Studios, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" este un film cu supereroi, avându-l în prim plan personajul Marvel Comics, Doctor Strange. O continuare a succesului "Doctor Strange" (2016), pelicula, cu o regie semnată de Sam Raimi, a avut filmările suspendate din cauza pandemiei de coronavirus între ianuarie şi aprilie 2021. Superproducţia beneficiază de un scenariu scris de Jade Bartlett şi de Michael Waldron şi de o distribuţie cu Benedict Cumberbatch în rolul lui doctorului Stephen Strange, alături de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor şi Xochitl Gomez. Filmul prezintă confruntarea lui Strange cu un fost prieten devenit inamic.

Top Gun: Maverick (27 mai 2022)

După o aşteptare de peste 30 de ani a unui sequel la filmul-cult "Top Gun" (1986), Tom Cruise se va reîntoarce pe marile ecrane anul viitor într-unul dintre rolurile care l-au consacrat în tinereţe, cel al pilotului Pete "Maverick" Mitchell, care de această dată va trebui să dovedească că poate face faţă noilor tehnologii. O producţie Paramount Pictures, pelicula, în regia lui Joseph Kosinski, urma să ajungă în cinematografe pe 19 noiembrie 2021, însă este în prezent amânată pentru 27 mai 2022.

Jurassic World: Dominion (10 iunie 2022)

Cu o acţiune plasată la patru ani după evenimentele din "Jurassic World: Fallen Kingdom", noul film al francizei "Jurassic Park", al şaselea, şi al treilea film din trilogia "Jurassic World", va ajunge pe ecrane pe 10 iunie 2022, la un an după data la care programată iniţial lansarea, după ce producţia a fost suspendată între martie 2020 şi iulie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Daniella Pineda, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy şi BD Wong îşi vor relua rolurile din filmele anterioare ale francizei, acestora urmând să li se alăture Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Campbell Scott şi DeWanda Wise.

Elvis (24 iunie 2022)

"Elvis", un musical biografic dedicat regelui rock-roll-ului, urma să ajungă în cinematografe în octombrie 2021, însă lansarea a fost amânată iniţial pentru data de 5 noiembrie 2021, apoi pentru 24 iunie 2022, pe fondul pandemiei de COVID-19. Având o regie semnată de Baz Luhrmann şi un scenariu scris de Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce şi Jeremy Doner, filmul, dedicat vieţii şi carierei muzicale a lui Elvis, îi are în distribuţie pe Austin Butler în rolul lui Elvis şi pe Tom Hanks în cel al colonelului Tom Parker, secondaţi de Olivia DeJonge, Yola Quartey, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thomson, Richard Roxburgh şi David Wenham. Pelicula, produsă de Warner Bross, va fi lansată ulterior şi pe HBO.

Thor: Love and Thunder (8 iulie 2022)

Cu o lansare prevăzută iniţial pentru 5 noiembrie 2021, acest sequel la "Thor: Ragnarok" (2017), avându-l în centru pe personajul Marvel Thor, beneficiază de o distribuţie plină de vedete, cu Chris Hemsworth în rolul lui Thor, alături de Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum şi Vin Diesel. Produsă de Marvel Studios şi distribuită de Walt Disney Studios Motion Pictures, pelicula, a patra din saga "Thor", cu o regie semnată de Taika Waititi, are în prezent lansarea prevăzută pe 8 iulie 2022.

Samaritan (26 august 2022)

După ce a fost deja amânată de trei ori (20 noiembrie 2020, 11 decembrie 2020 şi 4 iunie 2021), lansarea peliculei "Samaritan", cu Sylvester Stallone şi Javon Walton în rolurile principale, este în prezent prevăzută pentru 26 august 2022. În regia lui Julius Avery, acest film dark cu supereroi spune povestea unui băieţel care realizează că un super-erou dispărut în urmă cu peste 20 de ani după o confruntare de proporţii epice ar putea fi încă în viaţă.

Mission: Impossible 7 (30 septembrie 2022)

Cu o lansare amânată deja de trei ori (23 iulie 2021, 19 noiembrie 2021 şi 27 noiembrie 2022), acest film de spionaj în regia lui Christopher McQuarrie, al şaptelea din seria "Mission: Impossible" şi al treilea din franciză pentru cineast, are programată lansarea pentru 30 septembrie 2022. Spectatorii se vor reîntâlni cu Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby şi Frederick Schmidt, care îşi vor relua în această nou film de aventuri rolurile din peliculele anterioare ale seriei. Un sequel (Mission Impossible 8) este programat să fie lansat în iulie 2023.

Avatar 2 (16 decembrie 2022)

Filmul ştiinţifico-fantastic "Avatar 2", în regia lui James Cameron, al doilea film al francizei "Avatar", după succesul înregistrat de prima peliculă în 2009, va ajunge pe ecrane abia pe 16 decembrie 2022, după ce premiera sa a fost întârziată de mai multe ori, ultima dată anunţată pentru lansare fiind 17 decembrie 2021. Pelicula va fi urmată de alte trei sequel-uri, la care s-a început lucrul în timpul realizării "Avatar 2", în prezent programate să fie lansate în decembrie 2024, respectiv decembrie 2026 şi decembrie 2028. Filmările la "Avatar 2" au început în august 2017 şi au fost finalizate abia la sfârşitul lui septembrie 2020, după peste trei ani. În distribuţia "Avatar 2" îi vom regăsi pe Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, C.C.H. Pounder şi Matt Gerald care îşi vor relua rolurile din primul film al francizei. Acestora li se vor alătura Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel şi CJ Jones.

Babylon (25 decembrie 2022 (lansare limitată)/ 6 ianuarie 2023)

"Babylon", o dramă în regia lui Damien Chazelle, cu Brad Pitt şi Margot Robbie în rolurile principale, urmează să fie lansat de Crăciun anul viitor, cu o întârziere de un an faţă de data prevăzută iniţial (25 decembrie 2021). Într-un rol secundar îl vom reîntâlni pe Tobey Maguire, care este şi producător executiv al acestei pelicule, a cărei acţiune se petrece, potrivit zvonurilor, la Hollywood în anii '20, în perioada de tranzit de la filmul mut la cel sonor. Filmul este produs de Paramount Pictures.