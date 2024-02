Premierul Ciolacu nu înțelege de ce copiii secuilor nu învață românește: 'Nu ne-am luptat niciodată cu secuii în istoria noastră'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă că Ținutul Secuiesc nu va avea niciodată autonomie. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment de partid care a avut loc la Covasna. Ciolacu a prezentat și o serie de argumente care să susțină declarația sa.

Marcel Ciolacu a participat sâmbătă la conferința de alegeri a organizației PSD Covasna.

„Am vorbit și cu secui, și cu maghiari, și cu români, și cu colegii noștri din Partidul Social Democrat. Niciodată, dar niciodată Ținutul Secuiesc nu va avea autonomie. Dar o să vă explic și de ce. Pentru că, în primul rând, când au avut o autonomie, nu le-am dat-o noi, românii. Mai mult, nici nu le-am luat-o noi, românii! Ceea ce încerc să înțeleg, și cred că aici este de datoria noastră, a tuturor politicienilor și a tuturor românilor, indiferent de etnie, este că nu înțeleg unde anume greșim. De ce ne luptăm între noi, mai ales că în istoria noastră, nu, domnule profesor?, nu ne-am luptat niciodată cu secuii și nici secuii nu s-au luptat niciodată cu românii. Dacă li s-a făcut vreo nedreptate, li s-a făcut de la sași și de la maghiari. Eu știu că împreună am luptat sub drapelul lui Mihai Viteazu. Poate ar trebui să explicăm copiilor noștri mai mult istoria înainte de a arunca pietre unii într-alții”, a declarat președintele PSD.

„Nu înțeleg totuși de ce copiii secuilor nu învață românește”

Liderul social democrat a vizitat o școală modernizată din banii Guvernului României, prin PNDL, și a spus că nu înțelege de ce copiii secuilor refuză să învețe românește.

„Ce este cel mai trist și am spus și la Harghita și am vorbit și cu domnul senator Tánczos Barna, cu care m-am văzut când am vizitat școala, nu înțeleg totuși de ce copiii secuilor nu învață românește. Nu înțeleg. Să știți, în vremurile pe care le trăim nu poți să obligi pe nimeni. Trăim într-o Europă liberă. Ne-am dorit foarte mult acest lucru, să fim în Uniunea Europeană, în NATO. Nu înțeleg de ce singuri își taie aripile. Nu înțeleg de ce singuri nu încearcă să se dezvolte profesional pe tot teritoriul României. Și încet-încet, tot singuri, prin această atitudine, vor fi nevoiți să rămână ori prizonierii localităților în care s-au născut, ori să plece în Ungaria”, a precizat Marcel Ciolacu.