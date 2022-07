Președintele Guatemalei: Joe Biden 'hrănește diavolul' prin acordul petrolier cu Venezuela

Președintele Guatemalei îl acuză pe președintele SUA, Joe Biden, că "hrănește diavolul" prin acordul petrolier cu autoritățile regimului venezuelean. Președintele Guatemalei, conservatorul Alejandro Giammattei, care a stat de vorbă cu jurnalistul Ashley Oliver de la Breitbart News, a denunțat ceea ce a numit "un acord politic condamnabil" între Biden și Maduro.

Giammattei, care înainte de a deveni președinte a condus sistemul penitenciar din Guatemala și a cunoscut îndeaproape funcționarea traficului de droguri din America Centrală, a afirmat că Guvernul său acționează pentru a intercepta transporturile de droguri care pleacă din Venezuela spre SUA.

"Vreți să știți cât de mult am confiscat în droguri numai în acest an, din ianuarie până acum?", l-a întrebat el. "Plante de marijuana, am depășit 9 milioane. Kilograme de cocaină, mai mult de 1.213 kilograme de cocaină. De când am preluat mandatul, am extrădat 82 de persoane în SUA pentru trafic de droguri și alte 21 de persoane pentru alte infracțiuni conexe. Statistici fără precedent", a declarat el."