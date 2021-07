Preşedintele american îndeamnă regimul cubanez să-şi audă poporul, la o zi după manifestaţii antiguvernamentale istorice în Cuba

Preşedintele american Joe Biden ”îndeamnă regimul cubanez să-şi audă poporul” şi ”apelul vibrant al acestuia la libertate”, într-un comunicat difuzat luni de Casa Albă, la o zi după manifestaţii antiguvernamentale istorice în Cuba, relatează AFP.

”Statele Unite îndeamnă regimul cubanez să-şi audă poporul şi să răspundă nevoilor acestuia în acest moment crucial, în loc să se îmbogăţească”, declară Joe Biden.

”Noi suntem alături de poporul cubanez, de apelul său vibrant la libertate şi la eliberarea sa de dramatica acaparare a pandemiei şi a unor decenii de reprimare şi de suferinţă economică impuse de regimul autoritarist din Cuba”, denunţă şeful statului american în acest comunicat.

Exasperaţi de criza economică, care agravează penurii alimentare şi de de medicamente şi care a determinat Guvernul de la Havana să întrerupă curentul electric timp de mai multe ore pe zi, mii de cubanezi au ieşit duminică în mod spontan în stradă, în zeci de oraşe şi sate din ţară, informează News.ro.

Manifestanţii au strigat ”Ne este foame!”, ”Libertate!” şi ”Jos dictatura!”.

Este vorba despre o mobilizare fără precedent în Cuba, unde sunt autotizate în general numai adunări ale Partidului Comunist Cubanez (PCC, unic).

”Cubanezii îşi afirmă cu curaj drepturile fundamentale universale. Aceste drepturi trebuie să fie respectate, inclusiv dreptul la a manifesta paşnic şi dreptul la a-şi decide liberi viitorul”, mai subliniază Joe Biden.

