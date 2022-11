Preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, pune tunurile pe angajați: Aparatul nostru de specialitate cam doarme la întocmirea documentelor

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui a afirmat, miercuri, în cadrul unei şedinţe de îndată a forului decizional local, că aparatul de specialitate al instituţiei "doarme" la citirea sau întocmirea anumitor proiecte, deoarece în documente apar erori materiale cum ar fi încurcarea numelui judeţului cu cele ale unora vecine, cum ar fi Vrancea sau Galaţi, anunță Agerpres.

Declaraţia a fost făcută după ce consilierul judeţean PNL Gheorghe Veziteu a semnalat o serie de erori într-un proiect de hotărâre pe care aleşii au fost convocaţi să-l voteze şi a solicitat repararea greşelilor respective. În documentul menţionat, la anumite capitole în loc de judeţul Vaslui scria Galaţi sau Vrancea.

"Concentrat asupra conţinutului, nu am observat nici eu. Faptul că eu nu am observat nu e o problemă, dar faptul că cei care au adus materialul nu au observat este o mare problemă. Am discutat de mai multe ori lucrurile acestea şi ca urmare a acestor observaţii absolut valabile, cer să nu mai apară lucrurile acestea, că înseamnă că aparatul nostru de specialitate cam doarme când citeşte materialele trimise. Chiar dacă sunt multe documente, cred că judeţul Galaţi este o chestiune care trebuie să sară în ochi pentru nişte oameni care sunt de specialitate. (...) Sigur, mă gândesc acuma, dacă e să facem o mică glumă, că aparatul nostru este imperialist şi, fiind imperialist, doreşte să extindă autoritatea şi asupra judeţului Galaţi şi asupra Vrancei. Mai au un pic şi cred că şi Iaşiul vor să-l ocupe. Am reţinut această chestiune şi vom propune să le corectăm rapid pe toate", a menţionat Dumitru Buzatu.

Preşedintele CJ Vaslui a mai precizat că în cazul în care aceste erori nu ar fi fost descoperite, ar fi putut exista probleme.

"Chiar dacă sunt erori materiale şi nu în ceea ce priveşte indicatorii şi celelalte lucruri, nu sunt admisibile, nu trebuie să avem proiecte ale noastre, ale Consiliului Judeţean Vaslui, care să fie plasate în judeţul Vrancea şi aşa mai departe. Vă asigur că lucrurile acestea, pe lângă corecţiile necesare, vor face şi obiectul unor discuţii cu cei responsabili, ca să nu se mai petreacă, fiindcă nu e chiar prima dată", a mai spus Buzatu.

Consilierii judeţeni au votat, miercuri, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Construire secţii la Spitalul nr. 2 Vaslui".