Preşedintele Colegiului Medicilor din România: Deblocarea posturilor este o măsură bună care era aşteptată şi e binevenită dacă rezolvă problema resursei umane

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu, a afirmat, joi seară, că deblocarea posturilor din sănătate este o măsură bună, care era aşteptată şi este binevenită, dar a precizat că nu rezolvă problema resursei umane, potrivit news.ro

Daniel Coriu a fost întrebat joi, la Medika TV, dacă această deblocare a posturilor din sănătate rezolvă criza din acest domeniu.

“Întâi de toate, este o măsură bună care era aşteptată şi e binevenită. Dacă rezolvă problema resursei umane în sănătate? Din păcate, nu. Pentru că este un efort care va fi susţinut. Lipsa resursei umane nu se intamplă de câţiva ani, se întâmplă de foarte, foarte mulţi ani, de cel puţin 20 - 30 de ani, când am ajuns la acest dezechilibru major să avem 26 de judeţe cu un număr redus de medici. Acolo este cea mai mare problemă. Jumătate din ţară are un număr de medici între 1 şi 2 la 1000 de locuitori, ceea ce e foarte, foarte puţin”, a afirmat Daniel Coriu.

El a precizat că simpla deblocare a posturilor nu rezolvă problema.

“Numai simpla deblocare nu va rezolva această problemă. Trebuiesc mai multe soluţii integrate, complexe şi mai ales continuitatea. Asta contează. Vedeţi dumneavoastră, însăşi blocarea a fost o măsură neinspirată. Să blochezi într-un loc unde oricum nu este atractiv. Oricum doctorii nu sunt foarte doritori să meargă. Dacă ai blocat şi postul, cu certitudine acolo nu va merge nimeni. Este imposibil. Această blocare ar putea să fie cu discernământ. Măcar la această a doua a României, cum o numim noi, să fie favorizată din acest punct de vedere”, a transmis preşedintele Colegiului Medicilor din România.

El a fost întrebat cât durează organizarea unui concurs pentru un medic?

“Cel puţin trei luni. Dar mai trebuie să spunem un lucru Anul trecut s-au deblocat nişte posturi numai că, din nefericire, nu s-a prezentat nimeni la post. Deci simpla deblocare a postului înseamnă şi ocuparea sa. Vorbim în special de acele specialităţi critice: Anestezie - Terapie Intensivă şi medicina de urgenţă chiar şi hematologie. Am avut cazuri concrete, în Ploieşti, în Piteşti, deci oraşe mari unde posturile au rămas neocupate”, a explicat Daniel Coriu.

El a menţionat că nu se ştie cum s-a făcut această deblocare a posturilor.

“În primul rând, nu ştim cum s-a făcut această deblocare, dacă s-a făcut uniform, neuniform, dar dacă s-a făcut în aceste zone defavorizate, nu ştim exact cum s-a facut acest proces, dar probabil o mică parte din problemă se va rezolva. Când am vorbit de două Românii nu am vorbit neapărat de România rurală. Vorbim de 26 de judeţe, vorbim de România universitară, România zonelor universitare unde avem un număr suficient de medici, cum este Bucureştiul, care are 7,7 medici la o mie de locuitori. Dar vorbim de restul 26 de judeţe, unde avem între unu şi doi medici la mia de locuitori şi avem inclusiv oraşe mari. Avem Tulcea, avem Giurgiu, avem Călăraşi, unde avem un număr redus de medici”, a explicat Daniel Coriu.