Președinte de consiliu județean, într-o situație inedită: A sesizat SRI după ce a rămas fără pagina de Facebook

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, care conduce și filiala județeană a PSD, anunță că a sesizat SRI după ce a rămas fără pagina de Facebook. Acesta este de părere că este victima unui atac cibernetic.

„În data de 10 ianuarie 2022, pagina mea de Facebook a fost anulată de la publicare. Am făcut demersuri prin serviciile de suport, prin email, de fiecare dată mi s-a răspuns mie și echipei mele că solicitarea este în analiză, că trebuie să așteptăm. Este o corespondență vastă, am sesizat și SRI pentru că eu îl consider un atac cibernetic. Nu am primit niciun răspuns până acum. Nu pot sta pasiv, sunt președintele Consiliului Județean Hunedoara și vreau ca cetățenii să fie informați cu activitatea mea. Poate unii sunt supărați că facem prea multe sau că suntem prea vizibili. Pe pagina mea de Facebook niciodată nu am jignit pe cineva, nu am încălcat cu nimic regulile acestei rețele de socializare. Am creat-o pentru a ține legătura cu cetățenii”, a declarat Laurențiu Nistor la un post de televiziune.