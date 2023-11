Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer: Sistemul medical este într-o comă profundă, înainte de deces

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimie, a tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte situaţia bolnavilor cronici care nu mai au medicamente pentru a-şi ţine boala sub control. Irimie spune că sistemul medical din România este ”în comă profundă, înainte de deces”, mai ales că sunt înregistrate anual circa 20.000 de decese evitabile.

”Din păcate, situaţia este tragică şi nu exagerez cu nimic. Tratemente întrerupte încă din vară pentru pacienţii cronici din România, medicamente nu se mai găsesc, furnizorii de medicamente nu mai vor să livreze către farmaciile cu circuit închis sau deschis pentru că au acumulat datorii foarte mari, statul nu a plătit aceste medicamente, iar ei nu mai vor să livreze, chiar dacă depozitele lor sunt pline. Aşa că riscăm ca aceste medicamente să plece la exportul paralel pentru că situaţia din sistemul de sănătate este critică. Pot spune că statul român ne-a condamnat la moarte pe noi, pacienţii cronici din România, întrerupându-ne aceste tratamente, luându-ne orice speranţă vizavi de supravieţuire, vindecare, prin această iresponsabilitate dovedită luni de-a rândul când nu au găsit soluţia pentru a ne asigura tratamentele necesare”, a declarat Cezar Irimie, marţi seară, la Medika TV, potrivit news.ro.

El s-a referit şi la Planul Naţional de Cancer.

”Au abrogat articolul 7 care obliga Ministerul Sănătăţii să implementeze Planul Naţional de Cancer până la 1 iulie. În 13 iulie, aflând acest lucru, am ieşit în stradă, am protestat. Ministrul Sănătăţii a plecat la Bistriţa, ne-a ignorat total, am vorbit u un secretar de stat care încerca să ne convingă că realitatea e alta, dar noi i-am demonstrat că murim cu zile, că nu avem cele necesare supravieţuirii şi că lucrurile se vor înrăutăţi. Am tras semnale de alarmă încă de atunci, din păcate am avut dreptate, toate asociaţiile de pacienţi simt acest lucru, doctorii au început să ne sune şi să întrebe dacă nu putem face ceva. Ei nu pot lupta cu această boală cu mâinile goale”, a mai declarat Irimie.

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer este de părere că sistemul medical din România se află într-o comă profundă, el arătând că Ministerul Sănătăţii a pasat responsabilitatea la Ministerul de Finanţe şi la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

”Pot spune că sistemul este într-o comă profundă, înainte de deces, iar ministrul Sănătăţii a abrogat acel articol 7 din Legea Planului de Cancer care îl obliga să facă ceva şi ne-a pasat către Ministerul de Finanţe şi CNAS. Nu este obligaţia nici a Ministerului de Finanţe, nici a CNAS, care este un ordonator de credite, este obligaţia Ministerului Sănătăţii care prin lege trebuia să ne asigure continuitatea tratamentelor, accesul la investigaţii şi tratament, conform Constituţiei României, articolul 34”, a declarat Irimie.

Cezar Irimie a mai spus că bolnavii de cancer nu au bani să îşi cumpere tratamentele şi că în unele cazuri, medicamentele sunt cumpărate de pe internet.

”Bani nu avem să cumpărăm din circuitul deschis unde nici măcar nu se găsesc aceste medicamente scumpe, deci singura soluţie este internetul unde nimeni nu garantează aceste medicamente. Statul român ne-a condamnat la moarte, neavând şansa de a-şi face investigaţii medicale. E dureros ce se întâmplă şi nu ştiu care este ieşirea. Din punct de vedere a finanţării sistemului de sănătate suntem pe ultimul loc în Europa la finanţare şi pe primul loc la mortalitate, Până şi Bulgaria alocă 9% din PIB sănătăţii, noi alocăm în jur de 5% din PIB sănătăţii, nici măcar la jumătatea mediei europene nu alocăm fonduri”, a mai precizat acesta.

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer s-a referit şi la decesele ce ar fi putut fi evitate, în România.

”În ceea ce priveşte oncologia, în România avem peste 20.000 de decese evitabile în fiecare am, în patologia oncologică, că decesele sunt mai mari cu 48% faţă de media europeană”, a adăugat Cezar Irilie