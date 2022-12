Preşedintele PNL Neamţ, George Lazăr, l-a adus pe Moş Crăciun la 35 familii defavorizate din Roman

Liberalii nemţeni conduşi de secretarul de stat George Lazăr au organizat o nouă acţiune caritabilă cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

De această dată, Moş Crăciun a venit cu daruri pentru 35 de copii din familii defavorizate, de la Fundația „Pacea” din municipiul Roman.

„Aşa încheiem această săptămână în care, alături de colegii mei liberali, am încercat să aducem spiritul sărbătorilor de iarnă în sufletul copiilor cu mai puține posibilități din județul Neamț. Pentru că Moşul nu uită pe nimeni, am ajuns cu daruri şi la copiii de la fundația Pacea, care ne-au primit bucuroşi, cu colinde şi urări tradiționale româneşti. Sunt copii isteți şi cuminți, cu care am stat de vorbă şi ne-am jucat şi la care vom reveni, cu siguranță. Este o perioadă frumoasă a anului, cu atât mai mult pentru cei mici, o perioadă a darurilor, a bunătății şi căldurii sufleteşti. Din ce avem, să dăm mai departe, să împărțim bucurie şi lumină, în prag de sărbători. Şi pentru că Moşul e bătrân şi drumul e lung, eu şi colegii mei îl sprijinim şi ne asigurăm că cei mici, copiii din județul Neamț cu o situație financiară şi socială specială, vor primi daruri şi un strop de speranță”, a declarat preşedintele PNL Neamţ, secretarul de stat George Lazăr.

În urmă cu câteva zile, echipa liberală nemţeană a organizat o acţiune similară la Negreşti.