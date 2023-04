VIDEO Prigojin a ridicat drapelul rus pe clădirea primăriei din Bahmut: 'Este al nostru'

Într-un video postat pe social media, Prigojin a afirmat că ridică steagul ca tribut pentru un blogger care susţinea războiul, ucis sâmbătă, într-un bombardament, în Sankt Petersburg.

"Este 2 aprilie, 11 p.m., ora locală. Clădirea din spatele meu este administraţia oraşului. Acesta este un drapel rus. Pe drapel scrie în amintirea lui Vladlen Tatarski. Din punct de vedere legal, Bahmut a fost cucerit. Este al nostru. Inamicul este concentrat în partea vestică a oraşului Bahmut", a declarat Prigojin.

Armata ucraineană a declarat însă că forţele sale controlează încă Bahmut.

???? OFFICIAL: Russian Wagner units took control of the Bakhmut city administration building and advanced massively and very quickly throughout the city. - The leader of the Wagner units, Yevgeny Prigozhin, raised the Russian flag over the

