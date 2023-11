Prima declarație a martorului cheie în cazul crimei din Sectorul 6. Încă tremură la gândul că ar fi putut avea aceeași soartă

Femeia povestește cum a încercat să o salveze pe președinta de bloc în momentul în care nepotul ei a stropit-o cu benzină și i-a dat foc, însă nu a reușit.

În ultima clipă a fugit din calea focului și și-a salvat viața. Încă tremură la gândul că ar fi putut avea aceeași soartă ca femeia de 54 de ani.

„Dimineața m-am dus să fac curat. Președinta s-a dus la cutia de scrisori și eu atunci intram și zic: să le lăsați acolo, doamna Liliana, că le iau eu cu mătura. Când a intrat nepotul, a ieșit afară și când am ajuns a strigat ea: ajutor! M-am dus, el i-a dat capace la picioare.

Când m-am dus era plina de sânge, a venit cu benzină, a aruncat pe ea, a aruncat și pe mine și el a zis: fugi! Eu am vrut să-l opresc, m-am băgat să-l împing, el m-a împins, când am văzut că sunt plină de benzină am fugit și când m-am intors... a bubuit, îmi tremură și acum picioarele. Cred că pe moștenire...”, a spus femeia.

Criminalul care a bătut-o și apoi a incendiat-o pe femeia de 54 de ani din Sectorul 6 al Capitalei a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit unor surse, în fața anchetatorilor, bărbatul nu a vrut să facă nicio declarație, însă scandalul ar fi pornit din cauza unei moșteniri.

Atacatorul ar fi chiar fiul fostului bodyguard al lui Gigi Becali.

Femeia se afla în scara blocului în momentul în care a fost incendiată de bărbat. Nu mai puțin de 9 persoane au sunat la 112, medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul femeii, potrivit realitatea.net.