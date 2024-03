Prima reacție a lui Cozmin Gușă, după ce Simion i-a cerut să fie candidatul susținut de AUR la București

Liderul AUR, George Simion, i-a propus analistului politic Cozmin Gușă să fie candidat independent susținut de AUR la Primăria Capitalei. Gușă dezvăluie faptul că a discutat cu George Simion și chiar îl tentează ideea, dar i-a cerut acestuia câteva zile pentru a se gândi.

”Aseară, George Simion a devoalat în emisiunea Ancăi Alexandrescu, cu acordul meu, o discuție pe care am avut-o amândoi ieri după-amiază, discuție ce a avut loc într-un spațiu public, deci era firesc să se vorbească tot public despre asta. Pe scurt, având în vedere dorința sa și a AUR de a fi relevanți și în campania de la București, Simion m-a chestionat despre disponibilitatea mea de a candida ca independent susținut de AUR în alegerile de la capitală, știind și fiind conștient de decizia mea veche de a nu mai face politică. Însă George Simion s-a bazat pe faptul că sunt perceput ca o personalitate publică de tip suveranist, conservator, că am avut inclusiv experiența unei candidaturi la București, în 2008, pe lângă celelalte funcții politice pe care le-am avut, deci cunosc cumva problemele administrației bucureștene. Bineînțeles că a avut în vedere și notorietatea mea pozitivă, mai ales la nivel de București, unde este relevată chiar și de audiența foarte mare a acestei emisiuni, pe care o urmăresc 300.000-400.000 de oameni atunci când avem subiecte foarte tari. Or fi contat și altele în raționamentul lui Simion, care l-a adus în postura să-mi facă această propunere, dar despre altele vor fi destui cei care vor comenta de bine sau de rău.

Gușă va da un răspuns în câteva zile

Revenind la propunerea lui Simion, în mod normal l-aș fi refuzat pe loc, cum am mai făcut-o de-a lungul ultimilor ani și chiar de-a lungul ultimului an în cazul multora, știu ei bine, deoarece eu demult nu îmi mai găsesc locul printre politicienii români; cei care mă cunoașteți și m-ați analizat și mă știți, pricepeți bine și de ce anume gândesc și simt în acest fel. N-am făcut-o însă, nu l-am refuzat și i-am promis că îi voi da un răspuns în câteva zile și o să vă explic și de ce anume procedez așa. Când mă uit la George Simion, am așa un sentiment de nostalgie, parcă mă văd pe mine în urmă cu 16-17 ani, când chiar aveam vârsta lui de acum, și când, ca președinte tânăr al unui partid suveranist, celebrul PIN cu siglă ursul carpatin, încercam să conving personalitățile publice din România să mi se alăture și să mă sprijine în demersul politic prin care doream, alături de colegii mei mulți sau puțini, să doborâm vechea clasă politică baronizată, coruptă și trădătoare, pentru că așa era și acum 16-17 ani. Eu n-am reușit, deși am încercat din greu, deși poate aveam mijloace mai multe la dispoziție decât cele de care dispune Simion azi. M-au denigrat, m-au hăituit, m-au izolat, iar restul îl știți. După ce am renunțat la politică, am devenit consultant în campaniile electorale din 2009, 2014, 2019 și așa mai departe, încercând, dar tot fără succes, să impun din culise ceea ce nu reușisem de pe scena politică.

Simion și ai lui se află acum într-o poziție mult mai favorabilă pentru a impune și în politică, și în Parlament, și în reprezentarea României curentul suveranist majoritar din societatea noastră. Românii par să priceapă mai bine azi marele pericol ce-i pândește, resimt dur pe pieile lor vânzarea de țară programată și aproape definitivată. Simion și alții ca el merită sprijiniți. Alternativa de la putere, care guvernează în acest moment, sau cea sub forma ADU/USR este oricum subordonată factorului extern și din acest motiv nu l-am refuzat. Așa cum vă spuneam, o să-i dau un răspuns în câteva zile la solicitarea sa, timp în care am fost de acord ca el să măsoare potențialul meu electoral printre al celorlalți candidați antisistem, iar eu mă voi gândi oricum la o strategie ce să fie de folos suveranismului, unui curent conservator pe care sper să-l putem impune în societatea românească și cu ocazia alegerilor din București. În orice caz, strategia la care mă gândesc este una ce să incomodeze dur și grav demersul baronizat al partidelor politice de la guvernare. Și, ca să vedeți că treaba e consolidată și serioasă, astăzi, George Simion a anunțat Alianța anti-Iohannis de la București, diseară chemând la întâlnire toate partidele ce resimt pericolul perpetuării la putere a unor politicieni ca și Klaus Iohannis sau acoliții lui. La București, aceștia se numesc Nicușor Dan, pe care Iohannis l-a susținut în 2020, Cătălin Cârstoiu, pe care îl susține astăzi, poate chiar la pachet cu Nicușor Dan (Iohannis este în stare să joace la două capete). Hai, prieteni! Dacă chiar ne pasă, fiecare putem face câte ceva, dar musai cu România pe tricou, ca la Gold FM.”, a spus Cozmin Gușă, potrivit SolidNews.