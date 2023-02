Prima victorie a lui Gheorghe Piperea în procesul contra Facebook

Avocatul Gheorghe Piperea anunță sâmbătă că a dat Facebook în judecată și a făcut companiei și plângere penală.

„Victorie de palmares contra feisbuc: instanța română a constatat că am calitatea de consumator în raportul juridic cu feisbuc și că îi pot da în judecată în România*, iar nu în Irlanda, adică sediul lor european”, a scris Piperea pe contul său de Facebook.

Acesta spune că are dreptul să conteste în instanță “judecata algoritmilor și a factcecărilor feisbuc”.

„De vreme ce-s consumator, nu sunt obligat la taxa de timbru. De asemenea, raportul juridic cu feisbuc conține drepturi ale mele și obligații ale feisbuc. De exemplu, am dreptul să știu ce-s alea “valori/standarde ale comunității” și să înțeleg cum am reușit să le încalc într-o manieră atât de deranjantă încât să fiu săptămânal amenințat că voi fi anulat pe feisbuc dacă rămân eretic și conspiraționist (în sens de opozant al totalitarismului digital, sanitar și climateric). Desigur, am dreptul să contest în instanță “judecata” algoritmilor și a factcecărilor feisbuc. De asemenea, am dreptul de a nu fi pus la categoria a 6-a în cadrul punții de jos a vasului de corsar al internetului pe care îl deține și îl conduce tiranic feisbuc. Nu de alta, dar plătesc cu conținut și cu 157 de mii de urmăritori și un grup de 50 de mii de membri ca să mă îmbarc pe acest vapor digital”, a adăugat acesta.

„Dacă nu ai fi lăsat să urci în tren, metrou sau tramvai pentru că gândești altfel decât șefii corporației - transportator, nu-i așa că ai zice că acea corporație e nazistă?

*am dat feisbuc în judecată pentru daune materiale și morale; le-am făcut și denunț penal pentru răspândire de informații false care pun în pericol siguranța publică”, a conchis avocatul.