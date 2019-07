Primăria Capitalei şi CNMR vor realiza proiecte comune care urmăresc dezvoltarea oraşului

Primaria Capitalei si Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei vor realiza proiecte comune care urmaresc dezvoltarea orasului si cresterea nivelului de trai al bucurestenilor.

Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi o intalnire cu presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanasu, precum si cu reprezentanti din mai multe domenii, membri din conducerea CNMR.

Alaturi de Primarul General la intalnire au participat administratorul public al Capitalei, directori si consilieri ai Edilului Sef, cu atributii in domeniile abordate.

In cadrul intalnirii s-a discutat despre absorbtia fondurilor europene, infrastructura educationala din Capitala, transportul public, fluidizarea traficului, siguranta cetateanului, precum si despre domeniile de interes in care autoritatile locale si CNMR pot colabora in beneficiul cetatenilor.

Primarul General, Gabriela Firea: "Avand in vedere ca CNMR reuneste experti din diverse domenii importante atat pentru Bucuresti cat si pentru Romania, consider ca o astfel de intalnire, la care participa si specialistii Primariei Capitalei, este extrem de utila atat pentru schimburi de experienta cat si pentru dezvoltarea unor proiecte comune.

Dupa discutiile constructive de astazi, urmeaza realizarea unor grupuri de lucru tematice, aplicate, astfel incat aceste intalniri sa produca efecte cat mai curand".

La randul sau, presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, a declarat: "Suntem deschisi sa colaboram cu specialistii Primariei Capitalei, oferim expertiza noastra in mai multe domenii si consideram ca trebuie sa ne unim fortele, indiferent de culoarea politica, pentru binele cetatenilor. Demersul CNMR este susținut atat la nivel local, cat si la nivel central de peste 500 de importante organizatii neguvernamentale, sindicate, patronate, din sectorului public, din mediul academic si reprezentanti ai mediului de afaceri.

Astfel, salutam initiativa doamnei Primar General Gabriela Firea, de a avea intalniri viitoare, aplicate, pe domenii concrete, astfel incat sa putem dezvolta proiecte comune in Bucuresti si in intreaga zona metropolitana. Sper ca in viitorul apropiat sa putem prezenta proiectele si initiativele realizate impreuna".

De asemenea, in cadrul intalnirii, directorii din cadrul Primariei Capitalei au prezentat reprezentantilor CNMR cele mai importante investitii derulate de catre PMB in prezent. Astfel, au fost prezentate proiectele din domeniul infrastructurii rutiere si educationale, masurile de fluidizare a traficului in Capitala, realizarile in domeniul sanatatii, investiile in cele 19 spitale administrate de Primaria Capitalei, stadiul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile etc.

La intalnire au participat presedintele CNMR Alexandru Cumpanasu, secretarul general al CNMR, Simona Cumpanasu, vicepresedintii Coalitiei: rectorul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Nicolae Istudor, vicepresedintele Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, Doru Delion, cercetator stiintific principal Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, dr.ing.fiz Camelia Petrescu, presedintele Asociatiei "Clubul Generalilor", Gl. Olimpiodor Antonescu, presedintele Asociatiei ofiterilor in rezerva din Romania, Gl. Virgil Balaceanu, reprezentantul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Ivascu, directorul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii, Gheorghe Gheorghe, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Romania, Iulian Cristache, precum si Mihai Grigore, Liviu Besleaga si consilierul presedintelui CNMR, Liviu Mihai Nemteanu.