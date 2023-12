Primăria Constanţa: Prima etapă a proiectului de reabilitare a reţelei de termoficare a fost finalizată

Primăria Constanţa a anunţat marţi finalizarea primei etape a proiectului de reabilitare a reţelei de termoficare, care este veche de aproape 50 de ani, investiţie de circa 115 milioane de lei, cu fonduri europene, anunță Agerpres.

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a spus, într-o conferinţă de presă, că iniţierea respectivului proiect a fost în anul 2020, atunci când administraţia locală a stabilit că nu poate începe proiectele de reabilitare a bulevardelor înainte de a reface reţeaua de termoficare.

"Am început cu adevărat proiectul acesta în anul 2020. (...) De urgenţă am intrat în format de lucru şi am studiat să vedem ce fonduri europene sunt la dispoziţie. Pe programul POIM Infrastructură Mare 2014 - 2020 mai erau exact 50 de milioane disponibile. Nu se puteau proiecte mai mari de 20 de milioane şi nu se putea decât un singur proiect de municipiu. (...) Am reuşit să obţinem finanţare pentru trei proiecte mari, unul de 20 de milioane, al doilea de 20 de milioane, iar următorul de 10 milioane, deci pentru trei etape. Sistemul acesta era complet depăşit, nu lucrase nimeni la el de la înfiinţare, de aproximativ 40-50 de ani", a spus Chiţac.

În municipiul Constanţa, prima etapă a lucrărilor de termoficare, începută în vara anului trecut, a vizat reabilitarea şi modernizarea a peste 21 kilometri tronsoane de reţea termică din magistrala I şi breteaua de legătură între cele două magistrale. Valoarea proiectului este de aproximativ 115 milioane de lei, dintre care 97 milioane sunt fonduri eligibile.

Etapa a II-a cuprinde reabilitarea tronsoanelor de reţea termică primară din magistrala II de termoficare, ce însumează 12,7 kilometri de traseu (25,43 kilometri conducte). Valoarea proiectului este de circa 116 milioane de lei, dintre care 97,8 milioane sunt fonduri eligibile.

Etapa a III-a are ca obiectiv zona centrală a oraşului şi vizează reabilitarea a circa 4 kilometri traseu de conducte primare aferente a trei tronsoane de reţea termică primară şi aproximativ 3 kilometri traseu de conducte secundare pentru 11 puncte termice. Valoarea proiectului este în jur de 52 milioane de lei, 43 milioane de lei fiind fonduri nerambursabile.

Conform municipalităţii, o a patra etapă are ca obiectiv general reabilitarea unor reţele/ramuri termice secundare, aferente a 12 puncte termice în lungime de aproximativ 23 kilometri.