Primarul Brăilei: 'Procentele pe care le are astăzi PSD se datorează oamenilor din teritoriu'

Primarul Brăilei, Marian Dragomir, a declarat miercuri, în conferinţă de presă, că procentele pe care PSD le înregistrează în sondaje în prezent sunt datorate oamenilor din teritoriu şi mai puţin conducerii centrale a partidului, potrivit agerpres.ro.

"Procentele pe care le are astăzi PSD se datorează oamenilor din teritoriu. Cred că ar trebui să revenim la perioada în care procentele se datorau oamenilor din teritoriu şi activităţii celor de la centru. Deocamdată, astăzi, procentele se datorează tuturor celor din teritoriu, indiferent de judeţ", a declarat Dragomir.

La remarca presei potrivit căreia, în ciuda procentelor mari obţinute de filiala PSD la toate alegerile, Brăila nu a primit "mare lucru" din partea centrului, Marian Dragomir a răspuns: "Nu este adevărat, Brăila a primit foarte mult. Cred că Brăila este primul municipiu sau, oricum, este în top în ceea ce priveşte alocarea fondurilor pe PNDL. Dacă nu mă înşel, suma alocată de la Guvern municipiului Brăila pentru proiecte este de 11,8 milioane euro".

Preşedintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, ales duminică în cadrul Conferinţei extraordinare a PSD Brăila, a făcut referire în discursul său la procentele mari pe care filiala brăileană le-a obţinut în decursul timpului, promiţând că şi de această dată Brăila va avea un scor bun în alegeri.

"Am reuşit întotdeauna să ieşim învingători, am reuşit întotdeauna să câştigăm toate bătăliile electorale, cu foarte mici excepţii. Am reuşit să obţinem scoruri foarte bune, bătând la scor, fără drept de apel, pe opozanţii noştri de aici, de la nivelul judeţului. Am avut un scor bun la alegerile precedente, putem să o facem şi de această dată. Apelul meu la dumneavoastră este să fim implicaţi, să fim acolo unde trebuie şi la momentul la care trebuie, în aşa fel încât cetăţenii care aleg să aleagă în cunoştinţă de cauză, în aşa fel încât noi, ca organizaţie, să ne clasăm în continuare pe locurile fruntaşe la toate tipurile de alegeri", a declarat Rotaru.