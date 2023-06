Primarul Capitalei atrage atenția înainte de votul din Parlament: 'Sute de hectare de spaţiu verde pot să dispară' / Este anunțat și un protest în Parcul Izvor

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, miercuri, că sute de hectare de spaţiu verde din Bucureşti pot să dispară dacă Parlamentul modifică Legea spaţiilor verzi aşa cum s-a propus în comisiile de specialitate.

"Sute de hectare de spaţiu verde din Bucureşti pot să dispară dacă Parlamentul modifică azi legea spaţiilor verzi: bucăţi de parcuri (Tineretului, Herăstrău, Plumbuita, etc.), spaţii verzi de lângă blocuri, maluri de lac, spaţii verzi din zone protejate (Modrogan 1, Kiseleff 45, Primăverii 1, etc). Sunt dezvoltatori care au cumpărat ştiind că e spaţiu verde, au încercat să construiască şi instanţele i-au oprit. Proiectul de azi spune că dacă nu sunt expropriaţi în 12 luni pot să construiască. Dar, Primăria nu are 4-5 miliarde de euro ca să-i exproprieze", a scris primarul general, pe Facebook.

Comisia pentru mediu a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, mai multe amendamente la proiectul privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a susţinut, la rândul său, că aceste prevederi "dau liber la construit blocuri" pe spaţiile verzi.Miercuri dimineaţa legea urmează să intre în dezbaterea Comisiei de administraţie, apoi ar urma să ajungă în plen, la votul final."PSD şi PNL permit construcţiile pe spaţiile verzi din centrul oraşului, cu o promisiune că primăriile vor crea spaţii verzi în alte locuri, în 2 ani. În 12 luni, dacă primăriile nu fac exproprieri, orice spaţiu verde aflat în proprietate privată îşi pierde statutul de spaţiu verde. Au redus standardul de spaţii verzi în construcţii de la 30% la 20%. 'Obligaţia' de a asigura accesul liber la spaţiile verzi se transformă într-o 'opţiune'", a scris Moşteanu, pe Facebook.Reţeaua pentru Natură Urbană a solicitat deputaţilor PNL şi PSD să respingă amendamentele pe care le-au iniţiat la Legea spaţiilor verzi, arătând că acestea au fost "votate fără dezbatere reală" şi vor da posibilitatea de a se construi pe spaţii verzi private şi retrocedate.Fundaţia Eco-Civica a anunţat un protest pentru miercuri dimineaţa, în Parcul Izvor, împotriva amendamentelor propuse la Legea spaţiilor verzi.