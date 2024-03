Primele decese provocate de atacurile rebelilor Houthi în Marea Roșie - Doi membri de pe o navă cargo au fost ucişi de o rachetă

Doi membri ai echipajului unei nave de mărfuri au fost ucişi într-un atac cu rachete al rebelilor Houthi în largul coastelor de sud ale Yemenului, au anunţat oficialii americani, acestea fiind primele decese provocate de atacurile grupării asupra navelor comerciale, relatează BBC.

Şase membri ai echipajului au fost, de asemenea, răniţi, a declarat un oficial american pentru CBS, scrie news.ro.

Într-un comunicat, gruparea susţinută de Iran a declarat că echipajul navei True Confidence a ignorat avertismentele forţelor navale houthi.

Nava True Confidence, sub pavilion Barbados, a fost abandonată şi plutea în derivă cu un incendiu la bord, după ce a fost lovită în Golful Aden miercuri, în jurul orei 09:30 GMT (11.30, ora României).

Ambasada britanică din Yemen a declarat că moartea marinarilor a fost "consecinţa tristă, dar inevitabilă a tirurilor nechibzuite ale Houthi asupra navelor internaţionale" şi a insistat că atacurile trebuie să înceteze.

Rebelii Houthi spun că atacurile lor sunt pentru a-i susţine pe palestinieni în războiul dintre Israel şi Hamas în Gaza.

O BUBUITURĂ ŞI O COLOANĂ MARE DE FUM

Atacul a avut loc la aproximativ 50 de mile marine (93 km) sud-vest de oraşul yemenit Aden, a precizat într-un comunicat un purtător de cuvânt al proprietarilor şi administratorilor navei.

Nava True Confidence fusese contactată prin radio de un grup care se autointitula "marina yemenită" şi i s-a spus să schimbe cursul, potrivit agenţiei britanice Maritime Trade Operations (UKMTO).

Navele din apropiere au raportat apoi o bubuitură puternică şi o coloană mare de fum.

UKMTO a precizat că nava True Confidence a fost lovită şi a suferit avarii, iar nave militare ale coaliţiei maritime internaţionale conduse de SUA au venit în sprijinul navei şi a echipajului acesteia.

Centrul de securitate maritimă al UE din Cornul Africii (MSCHOA) a declarat, de asemenea, că sunt în curs de desfăşurare operaţiuni de salvare.

CE NAŢIONALITĂŢI AVEAU MARINARII DE LA BORD

Purtătorul de cuvânt al administratorilor navei a declarat că nu are informaţii despre starea echipajului navei, format din 20 de marinari şi trei gărzi înarmate.

Rebelii Houthi au afirmat în comunicatul lor că True Confidence este o "navă americană", dar purtătorul de cuvânt a spus că nava nu are "nicio legătură actuală cu vreo entitate americană". True0 Confidence este proprietatea True Confidence Shipping SA, înregistrată la o adresă din Liberia, operată de Third January Maritime Ltd din Grecia, a precizat el.

Vasul avea un echipaj de 20 de persoane, format dintr-un indian, patru vietnamezi şi 15 cetăţeni filipinezi. Trei gărzi înarmate - două din Sri Lanka şi una din Nepal - se aflau, de asemenea, la bord.

Nava de transport cargo naviga spre Jeddah, în Arabia Saudită, din Lianyungang, China, conform datelor de urmărire, şi transporta o încărcătură de produse siderurgice şi camioane, a precizat purtătorul de cuvânt.

ATACURILE S-AU INTENSIFICAT ÎN ULTIMELE ZILE. PRIMA NAVĂ SCUFUNDATĂ

Ultimul atac urmează mai multor schimburi de focuri între Houthi şi navele de război ale coaliţiei conduse de SUA.

De la jumătatea lunii ianuarie, forţele americane şi britanice au răspuns la atacurile cu drone şi rachete asupra navelor comerciale care trec prin Marea Roşie şi Golful Aden cu atacuri asupra armelor şi infrastructurii rebelilor Houthi din vestul Yemenului, dar, până în prezent, membrii grupării sprijinite de Iran nu au fost descurajaţi.

Marţi, forţele americane au doborât o rachetă balistică şi trei drone lansate din Yemen asupra distrugătorului USS Carney, urmate de trei rachete anti-navă şi trei drone maritime.

Luni, marina indiană ajutase la stingerea unui incendiu la bordul navei de containere MSC Sky II, despre care operatorul acesteia a declarat că a fost lovită de o rachetă care a provocat un mic incendiu, dar nu a făcut victime.

Duminică, o navă cargo sub pavilion Belize, Rubymar, s-a scufundat în Marea Roşie, la două săptămâni după ce a fost lovită de rachete lansate de Houthi. A fost prima navă scufundată de la începutul atacurilor Houthi, în noiembrie. Rubymar se afla în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, care leagă Golful Aden de Marea Roşie, când a fost atacată. Echipajul a fost salvat, iar nava a început să ia apă încet. Transporta o încărcătură de 21 de tone de îngrăşământ de nitrat de amoniu, despre care armata americană a declarat că prezintă un risc pentru mediu în Marea Roşie.