Prințul Harry a dat lovitura cu dezvăluirile sale. Britanicii au luat cu asalt librăriile pentru a cumpăra cartea care zguduie Casa Regală

Numeroşi cititori din Marea Britanie au aşteptat la coadă pentru a achiziţiona un exemplar din ediţia hardcover a autobiografiei ducelui de Sussex, care a ajuns pe rafturile librăriilor la miezul nopţii de luni spre marţi, informează DPA şi PA Media, scrie AGERPRES.

Magazine de pe întreg teritoriul ţării şi-au redeschis uşile marţi la ora locală 00:00 cu prilejul lansării oficiale a controversatei autobiografii a prinţului Harry, ''Spare'', după ce fragmente din carte au ajuns deja în presă, iar volumul a fost deja pus în vânzare mai devreme, săptămâna trecută, în Spania.Câteva persoane aşteptau în faţa magazinului WH Smith din Gara Victoria, în centrul Londrei, pentru a se numără printre primii posesori ai volumului de memorii, un potop de dezvăluiri-bombă şi detalii intime despre viaţa şi familia prinţului Harry.După ce angajaţii au deschis uşile magazinului, un grup de reporteri şi cumpărători au intrat nerăbdători şi s-au aşezat în jurul volumelor, aşezate pe o masă şi învelite într-un ambalaj de culoare neagră.Fotografii au imortalizat momentul în care primii clienţi şi-au primit exemplarele, după care angajaţii au început să lipească etichete cu jumătate de preţ pe volume şi le-au aşezat pe rafturile amenajate special în apropierea intrării în magazin.Profesorul Chris Imafidon, preşedinte al organizaţiei caritabile Excellence in Education, cu sediul în oraşul Epping, comitatul Essex, care s-a aflat primul la coadă şi a cumpărat trei exemplare, a spus că vrea să afle povestea ''direct de la sursă''.Chris Imafidon, care s-a aşezat la coadă cu puţin timp înainte de miezul nopţii, a declarat pentru agenţia PA că a aşteptat în Gara Victoria încă de la ora 21:30 ca să poată cumpăra un exemplar.El a mai spus că este ''extrem de curios'' să afle motivele pentru care Harry a părăsit casa regală, adăugând: ''Sunt mai degrabă un admirator al familiei regale decât al membrilor ei, întrucât familia regală a făcut mai multe pentru mine şi organizaţia mea caritabilă decât oricare politician''.El a mai declarat că este ''uluit'' de dezvăluirile extrem de detaliate pe care ducele de Sussex le-a făcut despre momente din viaţa privată a familiei sale.''De ce? De ce? Nu e nevoie de toate astea ca să ai vânzări. Poţi vinde o carte dacă eşti pălăria prinţesei Diana, câinele prinţesei Diana sau orice altceva... dacă ai o legătură cu Diana, ai oricum vânzări. De ce să mergi atât de departe? '', a mai spus el.''Vreau să aflu direct de la sursă'', a continuat el, adăugând că speră că volumul este scris la persoana întâi şi nu la persoana a treia.''Vreau să ştiu de ce tânărul şi-a părăsit ţara pe care o iubea şi pentru care era gata să-şi dea viaţa, pentru care a luptat în război'', a continuat acesta.Sasha Pursell, o barmaniţă de 27 de ani care s-a mutat în Londra din Melbourne, Australia, s-a aflat de asemenea la coadă.''Sunt curioasă. Am auzit atât de multe despre carte - şi este şi puţin palpitant - nu am mai fost niciodată până acum la o lansare la miezul nopţii'', a declarat ea, în timp ce aştepta în faţa magazinului.''Mi-am spus: 'Ştii ceva, tocmai ce am terminat munca. O să fie distractiv să merg şi să cumpăr cartea pe care vreau să-o citesc''', a mai spus ea.Întrebată ce părere are despre criticile aduse acestei cărţi, ea a spus: ''Poate fi considerată ca o trădare la adresa familiei regale, dar în acelaşi timp, am impresia că au fost răspândite o grămadă de minciuni despre el.''''Eu sunt flexibilă. Nu cred că vreuna dintre părţi are dreptate sau greşeşte'', a mai spus ea.Sarah Nakana, o topografă de 46 de ani din Dulwich, o localitate din sudul Londrei, a spus, în timp ce ridica un volum, că a descărcat deja varianta audiobook şi că încearcă să ''o ia înaintea presei britanice şi a versiunii promovate de aceasta''.''Publicul va deveni captiv într-o frenezie anti-Harry şi anti-Meghan pentru că este vandabil - ura este vandabilă -, ei monetizează ura. Am nevoie s elimin bruiajul, să o citesc şi spoi să spun: 'Bun, acum pot să depăşesc momentul''', a adăugat ea.Sarah Nakana a mai spus că este fericită să-i vadă atât pe William, cât şi pe Harry căsătoriţi, ''continuându-şi viaţa'' după moartea mamei lor, însă comentariile ''negative zilnice şi constante'' din presă împotriva ducesei de Sussex au făcut-o să se întrebe în sinea ei: "Stai puţin, dar ce a făcut femeia asta?''''Când Harry scria cartea asta, mă gândeam: 'Nu, trebuie să ştiu efectiv cum a fost viaţa lui, pentru că presa britanică îmi spune în fiecare zi: 'Iată cum stau lucrurile'. Foarte rar aud ce spune el, dar aud presa britanică, aud familia regală, experţi regali, dar niciodată direct de la el", a adăugat Sarah Nakana.''Era foarte important pentru mine, ca o consemnare istorică, să aud despre viaţa lui, pentru că el o trăieşte şi de aceea sunt aici în seara aceasta. Aşa este el, sunt cuvintele lui, când spune: 'asta mi s-a întâmplat'. În fragmentele care au apărut în presă, mi-a plăcut sinceritatea. 'Bunul, răul şi urâtul, aşa sunt eu. Nu am nimic de ascuns, este versiunea mea''', a adăugat ea.