Prinţul William a revenit la îndatoririle publice după dezvăluirea cancerului de care suferă soţia sa Kate

Într-un mesaj video transmis luna trecută, prinţesa de Wales, Kate, în vârstă de 42 de ani, a declarat că testele efectuate în urma unei intervenţii chirurgicale abdominale majore, la care a fost supusă în ianuarie, au relevat cancerul, lucru pe care l-a descris ca fiind un "şoc imens".

William, în vârstă de 41 de ani, a lipsit de atunci de la angajamentele oficiale, în timp ce cuplul şi cei trei copii mici ai lor se acomodează cu impactul acestei veşti.

Deşi el şi fiul său cel mare, prinţul George, au fost fotografiaţi săptămâna trecută urmărind meciul echipei lor favorite de fotbal, Aston Villa, joi a fost prima dată când William a avut o apariţie publică oficială de la anunţul extrem de personal pe care Kate l-a împărtăşit cu publicul.

William a părut bine dispus în timp ce a discutat şi a ajutat personalul în timp ce se afla într-o vizită la o organizaţie caritabilă de redistribuire a surplusului de alimente. Un voluntar i-a înmânat carduri cu urări de "însănătoşire grabnică" pentru Kate şi pentru tatăl său, Regele Charles, care urmează, de asemenea, un tratament pentru o formă nespecificată de cancer. "Oh, sunteţi foarte amabil. Vă mulţumesc foarte mult", i-a spus prinţul.

Joining the inspirational Surplus to Supper and seeing how they redistribute 25,000 meals a year across Surrey and West London. pic.twitter.com/eiXnCXxICD

Ulterior, el a vizitat un centru de tineret care a primeşte livrări regulate din partea organizaţiei caritabile.

On the road with Surplus to Supper, as they deliver freshly-cooked meals to local projects



10 tonnes of surplus food is prepared and distributed by the brilliant volunteers at Surplus To Supper every week - a pleasure to join them today. pic.twitter.com/c0CyKE0UYP