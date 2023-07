Prințul William i-a șocat pe oamenii din Londra: le-a servit burgeri dintr-o rulotă/ Video

Într-o înregistrare video publicată duminică, moștenitorul tronului britanic a împărțit „Earthshot Burgers” pentru a evidenția activitatea câștigătorilor de anul trecut ai premiului anual Earthshot, pe care l-a înființat pentru a ajuta la dezvoltarea de soluții la problemele majore de mediu.

„Vin imediat”, a spus prințul în timp ce servea burgerii clienților uimiți că cel care îi servește este chiar William. „Bună dimineața tuturor, bine gătiți, gata de plecare”.

Obiectivul pentru William, care a făcut echipă cu fondatorii canalului de YouTube Sorted Food, care analizează gadgeturi de bucătărie și împărtășește rețete, a fost de a crește profilul și activitatea celor trei câștigători anteriori ai premiului Earthshot.

„Așadar, cutia în care sunteți pe cale să mâncați este construită de o companie numită Notpla și nu este vorba de plastic, ei au venit cu un înveliș de alge marine”, le-a spus prințul clienților de la furgoneta cu hamburgeri.

„Ingredientele din interiorul burgerului sunt cultivate într-o seră din India de o companie numită Kheyti și, nu în ultimul rând, modul în care le gătim a fost făcut pe un lucru numit Mukuru Clean Stoves, iar acesta este conceput de o doamnă din Kenya care a venit cu acest concept pentru a reduce poluarea aerului”.

El a adăugat: „Nu pot garanta pentru gust, pentru calitate, dar... dar sunt de acord”.

Prince William teamed up with popular YouTube channel Sorted Food to create the first Earthshot Burger ????, which aimed to highlight the achievements of three recent winners of the Prince's Earthshot Prize.



Read more here ???? https://t.co/6gx5VaD7Tm pic.twitter.com/Vfi6BfJQSY