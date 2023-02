Profesor de Geografie îl contrazice pe Mărmureanu: cutremurele din Turcia au legătură cu cele din România

Marius Chiru, profesor de geografie și primar în Podgoria, județul Buzău susține că există o legătură între cutremurele din Turcia și valul de cutremure mai mici care au avut loc în România. Chiru îl contrazice pe seismologul Gheorghe Mărmureanu, cel care explica că în Turcia sunt cutremure de suprafață, în timp ce în România sunt cutremure la mare adâncime.

”O LECTIE DE GEOGRAFIE TRĂITĂ DE CONTEMPORANI !....Cutremurele din Turcia mi- au amintit de cel din 4 martie 1977. Aveam 7 ani si - mi amintesc panica de atunci, cu toate că in R Sarat au fost pagube mici, doar tavane prabusite in cladiri vechi....Cutremurele sunt generate de miscarea placilor tectonice. Pe Glob sunt trei tipuri de placi tectonice : 1. Placi Majore - care au dimensiunea continentelor. 2. Placi Medii- sunt in numar de 7 ( Placile Cocos, Gorda, Nazca, Filipineză, Somaleză , Arabică , Anatoliană ). 3. Microplaci - care sunt in numar foarte mare, la noi in tară existând trei astfel de microplaci ( Placa Marii Negre , Placa Moesică si Placa Transilvană, toate trei se intersectează in zona Vrancea ). Turcia se află pe o placă medie, pe Placa Anatoliană. La prima vedere nu ar exista nicio legătură intre Placa Anatoliană ( o placă medie ) si microplăcile din tara noastră , totusi ele sunt dispuse unele peste altele si cu sigurantă există o legătură dintre cutremurele puternice de azi dimineată din Turcia si cutremurele reduse din România. Cred că prin descărcarea energiilor in România nu va fi un cutremur de peste 5 , 5 grade pe scara Richeter....Este posibil ca in următoarea perioadă să auzim despre un cutremur mare intre placile medii Anatoliană si Arabică sau intre cea Anatoliană si cea Africană care sunt invecinate . La câte replici au fost , cu sigurantă s- au asezat acele placi si o perioadă lungă de timp nu vom mai auzi despre dezastre produse de cutremure in zona noastră. Dumnezeu să ne aibă in pază chiar de noi, oamenii , in ultimii ani parcă facem invers decăt ne- a Poruncit EL ! Noapte linistită !”, scrie Marius Chiru.