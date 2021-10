Program de guvernare: USR dorește continuarea debirocratizării fondurilor europene

USR propune în programul de guvernare continuarea debirocratizării fondurilor europene şi organizarea rapidă a cadrului de implementare a Planului Naţional de Rezilienţă.

Astfel, se are în vedere eliminarea "zecilor de dosare" şi a hârtiilor tipărite şi raportare electronică, automatizarea procesării cererilor de rambursare din aplicaţia MYSMIS (Ministerul de resort va aplica la fondurile din PNRR pentru automatizarea proceselor şi va ajuta beneficiarii în scrierea cererilor cu ajutorul roboţilor), crearea unei biblioteci a beneficiarului în contul de MYSMIS pe categorii, interoperabilitate MySMIS cu alte baze de date (SEAP, ONRC, Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, MAI), execuţie bugetară automată în MYSMIS pe fiecare proiect (cu sumele totale din buget, sumele cheltuite şi sumele disponibile pe fiecare linie bugetară) şi extinderea procedurii costurilor simplificate la toate programele operaţionale.

USR semnalează că, potrivit Mecanismului de implementare şi control aprobat de către Comisia Europeană ca Anexă la PNRR în perioada imediat următoare, pentru a putea asigura îndeplinirea ţintelor asumate pentru trimestrul 4 din 2021, respectiv pentru a putea transmite prima cerere de plată la sfârşitul trimestrului 2 din 2022 sunt urgenţe (termen 15 noiembrie): adoptarea legislaţiei naţionale şi a cadrului procedural pentru implementarea PNRR (mecanisme de implementare, fluxuri financiare, control şi HG norme de aplicare, proceduri interne pentru Sistemul de Management şi Control, ghiduri de accesare,) crearea sistemului informatic al PNRR, operaţionalizarea structurii de coordonare a PNRR din cadrul MIPE - Direcţia Generală PNRR - transferuri, mutări, precum şi reluarea concursurilor întrerupte la începutul lunii septembrie, desemnarea/crearea structurilor MIPE pentru implementarea componentelor aflate în responsabilitatea MIPE.

Începerea implementării măsurilor din PNRR aflate în responsabilitatea MIPE are ca termen data de 1 decembrie 2021.

O altă măsură în domeniul fondurilor europene vizează programarea fondurilor de coeziune 2021-2027. Pentru încadrarea într-un calendar care să permită începerea implementării programelor operaţionale aferente perioadei 2021-2027, este urgentă, potrivit documentului, finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană pentru: definitivarea şi transmiterea spre aprobare a Programelor Operaţionale (termen: 15 decembrie pentru Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială, Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, Programe Operaţionale Regionale şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Transport şi 1 martie 2022 pentru Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă, Programul Operaţional Tranziţie Justă şi Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare); definitivarea şi transmiterea propunerilor pentru cele 3 ITI-uri agreate cu Comisia Europeană COM (termen: 15 decembrie 2021) şi îndeplinirea condiţiilor favorizante (termen: 15 decembrie 2021).

Urgenţe sunt considerate şi adoptarea legislaţiei naţionale pentru reglementarea mecanismelor de implementare şi a fluxurilor financiare, respectiv a legislaţiei pentru controlul şi recuperarea cheltuielilor neeligibile (termen: 30 noiembrie 2021), adoptarea legislaţiei necesare pentru definitivarea statutului de AM-uri a celor 8 ADRuri care vor gestiona Programele Operaţionale Regionale (termen: 15 decembrie 2021), finalizarea procesului de reorganizare a MIPE (inclusiv reluarea concursurilor întrerupte la începutul lunii septembrie) pentru a putea asigura structura administrativă şi instituţională în vederea operaţionalizării AM-urilor aferente perioadei 2021-2027

(termen: 1 martie 2022).

Autorităţile de Management actuale din MIPE vor rămâne (cu excepţia viitoarei AM Transport) şi vor gestiona programele operaţionale viitoare, astfel: AM POCU va gestiona Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială şi Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, AM POC va gestiona Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare, AM POIM va gestiona Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă, Programul Operaţional Sănătate şi Programul Operaţional Tranziţie Justă.

USR semnalează că urgente sunt şi emiterea şi aprobarea Ghidurilor de finanţare (termen: 30 iunie 2022) şi acreditarea sistemelor de management şi control pentru AM aferente PO 2021-2027 (termen: 31 decembrie 2022), informează Agerpres.