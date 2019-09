Promotorul de box, Eddie Hearna anticipat urnătoarea mișcare: Ce va face învingătorul întâlnirii dintre Anthony Joshua și Andy Ruiz Jr.

Promotorul de box, Eddie Hearn, este de părere că învingătorul întâlnirii dintre Anthony Joshua și Andy Ruiz Jr. îl va provoca pe Deontay Wilder, pentru centura WBC. De asemenea, Hearn consideră că Joshua s-ar putea retrage dacă va câștiga, potrivit Mediafax.

Anthony Joshua și Andy Ruiz Jr. se vor întâlni pentu a doua oară, după ce mexicanul l-a învins pe Joshua, la data de 1 iunie 2019. Revanșa va avea loc, în Arabia Saudită, la data de 7 decembrie. Hearn este de părere că învingătorul va dori să intre în ring cu Deontay Wilder, pentru titlul WBC de la categoria supergrea.

”Atenția lui Anthony Joshua este concentrată doar pe câștigarea luptei cu Ruiz. Cred că, dacă Ruiz va câștiga, Al Haymon (n. red. Promotorul lui Andy Ruiz Jr.) va încerca să obțină o luptă cu Wilder cât mai curând posibil. Dacă Joshua va câștiga, cine știe ce va face, ar putea să se retragă. Cine știe? Dar noi toți ne concentrăm să îl învingă pe Andy Ruiz și ca AJ (n. red. Anthony Joshua) să devină pentru a treia oară campionul necontestat la categoria supergrea. Dacă Joshua îl va învinge pe Ruiz, va fi mai mare decât înainte să piardă în fața lui”, a spus Hearn pentru Boxing Social.

De asemenea, promotorul a declarat, pentru Sky Sports, că sparring-ul este crucial ca Anthony Joshua să nu piardă din nou.

”Sparring-ul este cheia. De data aceasta am găsit mai mulți parteneri. De data aceasta aducem șase boxeri care se apropie ca stil de Ruiz Jr. Este dificil de reprodus stilul lui Andy Ruiz. Are 1.89 m și 121 de kg și are viteza unui boxer de categorie mijlocie”, a spus Hearn, pentru Sky Sports.