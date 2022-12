Câteva sute de angajaţi ai Electrocentrale Bucureşti au refuzat să intre în tură vineri, la ora 14:00, din cauza negocierilor privind contractul colectiv de muncă pentru anul viitor, care au ajuns în impas în condiţiile în care conducerea Elcen doreşte să acorde, anul viitor, o majorare salarială mai mică decât rata anuală a inflaţiei din ultimul an.

"Blocul Naţional Sindical, prin Sindicatul Liber Independent din cadrul Sucursalei Electrocentrale Bucureşti, informează că, la această oră, are loc un protest spontan la toate cele patru electrocentrale din Capitală. Câteva sute de angajaţi ai Electrocentrale Bucureşti au refuzat să intre în tură astăzi, la ora 14:00, din cauza negocierilor privind contractul colectiv de muncă pentru anul viitor, negocieri care au ajuns în impas. Concret, conducerea ELCEN doreşte să acorde o majorare salarială, pentru angajaţii societăţii în 2023, mai mică decât rata anuală a inflaţiei din ultimul an", se arată într-un comunicat al Blocului Naţional Sindical, transmis AGERPRES.Elcen este cel mai mare producător de energie termică din Capitală şi asigură energia termică pentru peste 550.000 de apartamente din Bucureşti.În 2021, compania a primit din fondul de rezervă al Guvernului aproximativ 15 milioane de lei, în timp ce electrocentrale asemănătoare din alte oraşe ale ţării au primit 800 de milioane de lei, precizează BNS care subliniază că în acest an, Elcen nu a primit niciun leu de la Guvern.