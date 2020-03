PSD contraatacă: Lia Olguța Vasilescu spune că are conștiința împăcată în pandemia de coronavirus

Social-democrații au început să le răspundă liberalilor care afirmă că nu existau stocuri de echipamente şi materiale sanitare necesare în lupta cu noul coronavirus.

„Guvernul a avut timp trei luni de zile din ianuarie de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat că o să fie o pandemie, a avut timp să cumpere şi medicamente şi teste şi echipamente de protecţie. Încearcă să inducă această greşeală către alt guvern, cred că către Guvernul Orban 1, sub nicio formă către noi”, a transmis ieri, în CEX PSD, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu.

Fostul ministru PSD Lia Olguța Vasilescu, ex-primar al Craiovei, a transmis și ea joi că în timp ce a fost edil a avut o „obsesie” cu întreținerea spitalelor municipale și că are acum, în pandemie, conștiința împăcată.

„Una dintre obsesiile mele ca primar a fost să arate bine spitalele pe care le-am avut în subordine: Spitalul Filantropia, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și Spitalul de Neuropsihiatrie, pe lângă faptul că am construit un spital municipal nou. Le-am găsit în niște condiții absolut îngrozitoare: mobilier de 30 de ani neschimbat, cearșafuri și saltele rupte, băi neigienizate, condiții de lagăr. Le-am lăsat arătând ca în imaginile de mai jos, unde este exact Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Craiova în care sunt tratați acum bolnavii de coronavirus. Toate saloanele sunt dotate cu plasmă, frigider, iar aparatura este de ultimă generație. Nu mai vorbesc de faptul că avem niște cadre medicale de toată isprava care, datorită guvernării PSD, au și salarii decente. Măcar trăiesc cu conștiința împăcată că am facut tot ce a depins de mine și că am asigurat condiții mai mult decât bune celor care vor avea nevoie să se trateze aici în această perioadă cumplită!”, a scris joi, pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.

