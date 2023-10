Putin și Gazprom spulberă blocada Bulgariei: Siguranța energetică a Ungariei e primordială pentru Gazprom

Președintele rus Vladimir Putin și directorul general al Gazprom au confirmat că compania își va îndeplini obligațiile contractuale de a transporta gaze naturale în Ungaria, în pofida creșterii taxelor de tranzit de către Bulgaria, a precizat marţi, la Beijing, şeful diplomaţiei ungare, potrivit unui comunicat dat publicităţii de Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior din Ungaria.

Péter Szijjártó a declarat, după întrevederea premierului Viktor Orbán cu preşedintele rus, Vladimir Putin, că premierul a spus că și situația din Ucraina a fost un punct important pe ordinea de zi a întâlnirii, în condiţiile în care Ungaria se confruntă zilnic cu consecințele negative ale războiului, cum ar fi criza refugiaților, inflația mare, prețurile la energie care au crescut galopant din cauza politicii de sancțiuni, în timp ce maghiarii îşi pierd viaţa în lupte.

"Aşadar, dacă cineva, atunci noi suntem interesați să avem în sfârșit pace și să punem capăt războiului. În același timp, este clar că acest război se poate termina la masa negocierilor, deoarece nu există o soluție pe câmpul de luptă, pe câmpul de luptă sunt morţi", a declarat ministrul de externe, care a adăugat: soluţionarea diplomatică presupune negocieri, iar condiția prealabilă pentru aceasta ar fi menținerea canalelor de comunicare deschise, deoarece prin întreruperea acestora lumea ar renunța și la speranța de pace. "În fiecare zi sunt mai mulți morți și mai multe distrugeri (.) Așa că condițiile pentru pace au fost mai bune ieri decât astăzi, iar mâine vor fi mai rele decât azi", a afirmat Péter Szijjártó, menţionând:

"Desigur, premierul a vorbit și la negocierile de azi despre posibilitatea păcii și a susținut pacea. Răspunsul pe care l-am primit este esenţa întâlnirii, ceea ce s-a spus acolo, din păcate, nu dă naștere multor speranțe pozitive". Ministrul de externe a mai spus că un alt punct important al negocierilor a fost cooperarea energetică dintre cele două țări, întrucât este într-adevăr necesar să se mențină relații bazate pe bun simț și respect reciproc pentru a garanta securitatea aprovizionării Ungariei.

"Ne place sau nu, fără cooperarea ungaro-rusă, securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei nu ar putea fi garantată. Problema aprovizionării cu energie nu este nici de natură politică şi nici de natură ideologică. De unde cumpără cineva purtătorul de energie nu este o decizie politică, ci este o chestiune fizică", a declarat ministrul ungar de externe, subliniind: În acest an, 4,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale au sosit în Ungaria din Rusia, în mare parte prin Turkish Stream, și au fost livrate peste 3,5 milioane de tone de țiței, care vor crește la aproximativ 4,8-5 milioane de tone de către sfarsitul anului. În plus, are loc extinderea centralei Paks, construcția a început în cadrul proiectului internațional.

"În ceea ce privește cooperarea energetică, revizuirea situației s-a încheiat cu concluzia că aprovizionarea cu energie a țării este sigură, iar cooperarea ungaro-rusă slujește această securitate energetică", a precizat Szijjártó, care s-a referit şi la faptul că Bulgaria a majorat recent în mod semnificativ taxele de tranzit pentru gazele naturale rusești, "pe care nici măcar nu le-a anunțat în prealabil țării noastre". "În primul rând, aș dori să precizez că această decizie a Bulgariei este un pas ostil față de Ungaria și Serbia, un astfel de demers ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării cu energie a altor țări", a precizat ministrul de externe, care a adăugat: transportul gazelor naturale nu este supus sancțiunilor în Uniunea Europeană, iar argumentul premierului bulgar este, prin urmare, îndoielnic şi este lipsit de orice temei, iar măsura este total contrară solidarității europene, ba mai mult poate încălca și regulile comunitare privind impunerea taxele vamale și libera circulație a mărfurilor. Péter Szijjártó a mai informat că a vorbit de mai multe ori despre această chestiune cu vicepremierul sârb Sinisa Mali, aflat tot la Beijing, cu care au căzut de acord asupra măsurilor viitoare care urmează să fie întreprinse.

"În curând, o rezoluție comună a celor două guverne va fi făcută publică și nu vom lăsa acest pas ostil bulgar fără un răspuns", a declarat oficialul ungar, subliniind: Acest subiect a fost discutat și cu Vladimir Putin, care, la fel ca directorul general al Gazprom, a asigurat că volumul de gaze naturale conform contractelor va fi livrat Ungariei. Acest lucru a fost confirmat şi de vicepremier, care este responsabil cu problemele energetice, iar președintele Putin a precizat, de asemenea, că își îndeplinesc obligațiile contractuale față de Ungaria.