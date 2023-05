Radu Cristescu a răbufnit după umilința de la Eurovision: Ar fi interesant de aflat lista completă a băieților deștepți care au supt din felia Eurovision

Deputatul PSD Radu Cristescu intervine dur după ce România a ratat calificarea în finala Eurovision și cere să se afle numele celor care au 'supt' din felia Eurovision.

"Umilința de la Eurovision a costat contribuabililii români aproape 400.000 de euro, din bugetul unei instituții, TVR, veșnic falite și veșnic salvate de stat. Ar fi interesant de aflat lista completă a băieților deștepți care au supt din felia Eurovision, muncind - nu-i așa? - pentru onoarea României la Liverpool. Te și întrebi cum e să ai la TVR un șef cu nume de pasăre cîntătoare, iar la concurs să trimiți un păsăroi afon?

Una peste alta, aventura Eurovision 2023 mi se pare o mare iresponsabilitate, dat fiind că din banii ăia făceau Iohannișii un drum pînă la Sharm-el-Sheikh, dacă nu chiar și retur. Data viitoare, cînd mai tocați banii românilor, gîndiți-vă mai bine care sunt adevăratele priorități ale țării...", spune deputatul PSD.

Reprezentantul României în concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat în finala de sâmbătă. Australia şi Albania, între cele zece ţări care vor cânta din nou în arena de la Liverpool

Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia sunt cele zece ţări care s-au calificat în finala Eurovision 2023 de sâmbătă, la Liverpool. Theodor Andrei a cântat melodia „D.G.T. (Off and on)”. Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei.

Artiştii din cea de a doua semifinală calificaţi sunt Albina & Familja Kelmendi cu "Duje" (Albania), Andrew Lambrou cu "Break a Broken Heart" (Cipru), Alika cu "Bridges" (Estonia), Gustaph cu "Because of You" (Belgia), Teya & Salena cu "Who The Hell Is Edgar?" (Austria), Monika Linkyte cu "Stay" (Lituania), Blanka cu "Solo" (Polonia), Voyager cu "Promise" (Australia), Brunette cu "Future Lover" (Armenia), Joker Out cu "Carpe Diem" (Slovenia).