Radu Drăgușin s-a decis și merge în Premier League: devine cel mai scump fotbalist român din istorie

După o noapte de reflecţie, jucătorul a optat pentru campionatul englez, scrie ANSA. Fotbalistul nu şi-a ascuns niciodată admiraţia pentru Premier League. Se încheie astfel o negociere rapidă pentru jucătorul care se afla în atenţia mai multor cluburi, printre care Newcastle, Napoli, AC Milan şi Bayern.

Drăguşin, după ce marţi a participat la antrenament la Genoa, îşi va lua rămas bun de la coechipierii săi şi va pleca cu un zbor privat spre Londra, unde va fi supus unor examene medicale în cursul zilei de astăzi.

Fotbalistul părăseşte Genoa după 62 de meciuri în Serie A, Serie B şi Coppa Italia.

Clubul italian va primi 25 de milioane de euro plus 5 milioane de euro bonusuri şi, probabil, împrumutul până în iunie al extremei drepte Djed Spence.

Informația a fost confirmată și de către celebrul jurnalist Fabrizio Romano, specializat în transferurile de jucători.

????⚪️ Radu Dragusin to Tottenham, here we go! Agreement reached on package in excess of €30m after new bid overnight.



Spence joins Genoa on loan.



???????? Dragusin wanted Spurs and confirmed their agreement on personal terms despite Bayern bid.



SAGA OVER.



✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/RMpK0vMXHf