Raed Arafat: Mai grav decât să ai și gripă și COVID nu există

Raed Arafat a îndemnat populația, duminică, la Antena 3, să se vaccineze împotriva gripei sezoniere, acesta precizând că cel mai grav scenariu pentru o persoană este să se infecteze și cu virusul gripal și cu COVID-19.

„Mai grav decat sa ai si gripa si covid nu exista, mai ales pentru persoane care au comorbiditati. Vaccinul este foarte important, poate sa previna complicatiile in cazul gripei. Trebuie sa ne amintim ca si gripa ucide, si gripa e periculoasa pentru persoanele cu comorbiditati, pentru persoanele in varsta. Atentie, vaccinul antigripal are nevoie de 2 saptamani pana devine eficient si isi face anticorpi, deci nu imediat”, a declarat Raed Arafat.