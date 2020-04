Raluca Prună torpilează Legile Gorghiu: Beneficiul pușcăriei pe propria canapea s-ar aplica și infracțiunii de răspândire a coronavirusului

Senatul a adoptat, marţi, două proiecte legislative care prevăd că mai multe categorii de deţinuţi vor putea să îşi execute pedeapsa la domiciliu, însă aceştia vor fi supravegheaţi prin intermediul unei brăţări electronice. Legile au fost inițiate de senatoarea PNL Alina Gorghiu. După ce USR-iștii au votat proiectele, liderul partidului, Dan Barna, a spus ca a fost o greseala si ca la Camera Deputatilor USR-istii nu vor mai vota legile. Si liderul PNL Ludovic Orban a criticat proiectele. Gorghiu a spus ca intelege contextul si ca nu e oportun sa se discute acum subiectele.

Fostul ministru tehnocrat al Justiției, Raluca Prună, a postat pe pagina ei de Facebook o atentionare pentru liderul USR Dan Barna:

„Dane, emotia nu fost pentru ca nu a citit lumea proiectele de care acum te dezici pe jumatate. Te asigur ca eu am citit si m-am crucit pentru ca beneficiul puscariei pe propria canapea s-ar aplica infractiunilor nou introduse în Codul penal pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Asta a fost stupefactia. Emotia mea si a altora a fost fix pentru ca, asa cum remarci si tu post factum, nu era momentul, in aceasta criza planetara, sa va ocupati de un astfel de proiect. Politic e un dezastru deconectarea transpartinica si aproape unanima a Senatului Romaniei de agenda publica de azi: criza sanitara. Marturisesc ca asta mi-a provocat o emotie puternica, aceea ca suntem nereprezentati. Emotia a mai fost pentru ca ati votat cu totii la Senat cu incalcarea legii finantelor publice, fara sa va intereseze identificarea sursei de finantare (care este obligatorie si nu e suspendata de faptul ca se incalca frecvent in Parlament prin promovarea de legi populiste). Asta in conditiile in care fiecare leu trebuie dramuit acum, cand cea mai mare criza financiara este la usa, alaturi de moarte.

Pe continut, intre noi avocatii, fapte penale pentru care se dau pedepse de 7 ani sunt FOARTE grave, nicidecum de “o gravitate redusă (care) să nu pună presiune pe ceea ce înseamnă costurile şi sistemul penitenciar.” In tarile civilizate pe care le invoci, astfel de beneficii (executarea la domiciliu, cu bratara) sunt pentru fapte penale pentru care legea prevede maxim 2 ani de inchisoare si in anumite conditii foarte stricte si clar definite de lege (Franta ca sa fiu foarte riguroasa). Si sunt justificate nu prin costurile reduse pentru sistemul penitenciar, ci prin circumstantele condamnatului (lucreaza, are o familie pe care dovedeste ca o intretine, studiaza - adica este ca si reintegrat) si prin probe justificative extrem de riguroase in sarcina condamnatului si in conditii foarte stricte, definite prin lege. Primeaza siguranta si interesul public in legi similare din acele tari civilizate. Asta e marea diferenta fata de legea heirupista a carei noima o aperi azi. Nu vad nicio noima in pragul supergeneros si atotcuprinzator de 7 ani de inchisoare, dar astept sa fiu contrazisa eu si multi altii care ne-am lasat doborati de emotie si am stricat feng shuiul la Senat, prin publicarea studiilor de drept comparat pe care initiatoarea acestei legi pretinde ca le-a facut si sper ca voi le-ati examinat inainte sa stabiliti pozitia USR la vot.

Cu prietenie si incredere ca la Camera deputatii USR vor incerca sa repare aceasta grava eroare. Cu speranta ca vei intelege emotia votantului care a stat la coada ore in sir si care se simte inselat exact ca si cand ar fi votat PSD. Si cu speranta ca daca nu respectul, macar instinctul politic te va face mai empatic cu votantul mediu, care se informeaza si care are mari emotii cand vede unanimitati toxice pe care nu le explici convingator. Altfel risti sa arunci votantul mediu in absenteism sau pur si simplu sa il pierzi. Cand vrei, discutam despre o reforma serioasa a politicii penale in Romania. Care este necesara, dar nu facuta pe genunchi, nu in plina situatie de urgenta COVID-19 si nicidecum cu incalcarea legii finantelor publice.

Si un pont: la Camera poate chemati Ministerul de Interne sa spuna daca a aplicat vreodata prevederea existenta deja in legislatia romana de utilizare a bratarilor pentru masurile preventive (arestul la domiciliu), daca au echipamentele de supraveghere si mai ales personalul necesar. Si apoi judecati voi cand votati daca este oportun sa cheltuiasca statul 1 leu pentru asa ceva acum. Votantul mediu asteapta la Camera dezbaterea pe noima pe care o aperi, nu respingere ca la o alba neagra in care pare ca ati incercat sa il pacaliti la Senat si, pentru ca s-a prins votantul, la Camera va luati taraba si plecati. Asta ar fi accountability in orice politica mai ales in aceea ‘altfel’, dincolo de orice emotie a votantului. Exclusiv pentru principiul reprezentarii corecte”

Iniţiatorul proiectelor, senatorul PNL Alina Gorghiu, vine cu clarificări, după ce în spaţiul public au apărut acuzări că legile ar fi date cu dedicaţie.

Liberalul precizează că nimeni nu va ieşi din închisoare, odată cu promulgarea legilor.

„Văd că am generat dezbatere în spaţiul virtual, cu două propuneri legislative votate, marţi, la Senat, de toţi colegii senatori PNL, USR, PMP, UDMR, PSD, cu excepţia a două abţineri. Vă subliniez că nu este nimeni eliberat din închisoare prin aceste legi. Doar instanţa de judecată are prerogativa de a decide individualizarea pedepselor, adică cine execută la închisoare şi cine la domiciliu. Doar pentru infracţiuni uşoare! Nu se aplică celor care au săvârşit infracţiuni de corupţie, de serviciu, precum şi alte infracţiuni grave (omor, trafic de persoane etc.), după cum se poate observa în imaginea ataşată. Aceste măsuri sunt în legislaţia tuturor statelor europene şi sunt considerate benefice”, a scris Gorghiu, pe Facebook.

Cele două proiecte legislative urmează să fie dezbătute şi adotate de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Potrivit celor două proiecte legislative iniţiate de senatoarea PNL Alina Gorghiu, executarea pedepsei la domiciliu ar urma să fie posibilă în următoarele condiţii:

- pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 7 ani

- infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare

- infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremuneratî n folosul comunităţii

- în raport de persoana infractorului, de conduită avută anterior sîvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apăreciază că executarea la domiciliul a pedepsei închisorii este suficientă.

Totodată, sunt prevăzute şi faptele pentru care nu se va putea dispune executarea la domiciliu a pedepsei închisorii:

- iniţial a fost dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dar ulterior a fost revocată

- infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor

- faptele reprezintă infracţiuni contra vieţii, contra integrităţii corporale sau sănătăţii, infracţiuni săvârşite asupra unuo membru de familie sau asupra fătului, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni de corupţie, infracţiuni de serviciu, trafic de persoane sau de minori, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice, precum şi infracţiuni prevăzute de legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

- persoana a fost condamnată anterior pentru săvârşirea fie a infracşiunii de evadare, fie pentru cea de inlesnire ori pentru tentativă la acestea.

Termenul de supraveghere este egal cu durata pedepsei şi se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Pe această durată, condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să presteze muncă în folosul comunităţii în condiţiile stabilite de instanţă.

Pedeapsa poate fi executată şi în regim mixt.

„În raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor, precum şi de posibilităţile de îndreptare, dacă apreciază că este necesar pentru prevenirea infractorului de la săvârşirea de noi fapte penale, instanţa poate dispune individualizarea mixtă a pedepsei închisorii: În timpul săptămânii la domiciliu, iar în zilele de sâmbătă şi duminică la penitenciar”.

Proiectele legislative urmează să fie dezbătute de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, apoi trimise la promulgare.

