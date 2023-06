Rapid100 | Ionel Ganea spune că Rapidul, echipa la care a făcut istorie, va rămâne mereu în sufletul său

Fostul fotbalist Ionel Ganea (49 de ani) a declarat, duminică seara, că Rapid va rămâne mereu în sufletul lui pentru că a făcut istorie la gruparea giuleşteană, scrie Agerpres.

"Am amintiri foarte frumoase de aici, am reuşit în 1999 să câştigăm titlul după o foarte lungă de timp şi am devenit şi golgheterul campionatului. Am făcut istorie la acest club, Rapid înseamnă foarte mult şi va rămâne mereu în sufletul meu", a spus fostul atacant la sărbătoarea centenarului grupării alb-vişinii.

"Cred că toată suflarea giuleşteană aşteaptă ca echipa să câştige campionatul în următorul sezon. Acum totul depinde de jucători. Eu sunt împărţit, pentru că îmi doresc să câştige şi echipa fiului meu George (n.r. - FCU Craiova 1948)", a adăugat el.

Ganea a caracterizat drept "dezastru" evoluţia de până acum a echipei naţionale de tineret care a pierdut ambele meciuri de la Campionatul European Under 21 deşi turneul final se dispută în România. "E un dezastru la naţionala de tineret. E dureros că jucăm acasă la acest European şi până acum n-am reuşit să marcăm măcar un gol. Mie mi se pare că avem nişte jucători foarte talentaţi, mai departe numai antrenorul poate să răspundă. Problema e că la federaţie nu prea se schimbă mare lucru şi nu se aduc alţi antrenori", a explicat Ganea.

Clubul Rapid a sărbătorit, duminică, 100 de ani de la înfiinţare, mii de suporteri participând la o serie de evenimente organizate de-a lungul zilei în faţa şi în interiorul Stadionul Giuleşti.