Raport devastator pentru Biserica Catolică după abuzurile sexuale: 'Un număr record de credincioşi au părăsit Biserica' / 'Are parte de o moarte agonizantă'

Peste jumătate de milion de persoane au părăsit oficial Biserica Catolică din Germania în 2022, conform cifrelor publicate miercuri de Conferinţa Episcopală Germană (DBK), relatează dpa, informează Agerpres.

Un număr tot mai mare de catolici germani au părăsit biserica în ultimii ani. Exodul a 522.821 de membri în 2022 a eclipsat cu uşurinţă recordul anterior stabilit cu doar un an înainte, când 359.338 de persoane au părăsit biserica. "Biserica Catolică are parte de o moarte agonizantă sub ochii publicului", a declarat Thomas Schüller, expert în drept canonic catolic de la Universitatea din Münster şi observator al Bisericii Catolice germane. Era deja evident la începutul lui 2022 că exodul dramatic al membrilor Bisericii Catolice din Germania avea să continue în ritm accelerat.

Raport devastator

Numărul persoanelor care au părăsit oficial biserica a explodat în ianuarie anul trecut, după publicarea unui raport privind cazurile de abuz sexual în Arhiepiscopia de München şi Freising.

Raportul a ridicat întrebări cu privire la gestionarea cazurilor de abuz de către defunctul papă emerit Papa Benedict al XVI-lea, care a servit anterior ca arhiepiscop în dieceza din Bavaria.

Subiect principal în Germania

Acuzaţiile de declaraţii false la adresa controversatului cardinal de Koln, Rainer Maria Woelki, ale cărui birouri au fost percheziţionate de poliţia germană marţi, şi disputele legale cu privire la despăgubirile pentru victimele abuzurilor la Köln şi la Traunstein, în Bavaria Superioară, au ţinut prima pagină a ziarelor anul trecut.

Membri înregistraţi ai Bisericii Catolice din Germania, precum şi ai majorităţii denominaţiilor protestante şi ai altor comunităţi religioase, trebuie să plătească o taxă suplimentară colectată de guvernul german care este folosită pentru a sprijini biserica lor.

Schüller a spus că numeroase motive joacă un rol în accelerarea plecării catolicilor din biserică, însă scandalul din Köln a creat un "vârtej care trage după sine toate celelalte eparhii şi chiar bisericile protestante".