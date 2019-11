Rareș Bogdan anunță marfă proaspătă la DNA: Dăncilă să se pregătească de dezbatere cu procurorii

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că procurorii DNA ar trebui să vină în Guvern să vadă au lăsat în urmă cei de la PSD și consideră că Viorica Dăncilă, dar și alți foști miniștri, vor avea multe explicații de dat în fața procurorilor.

”Alo, DNA? Guvernele PSD au pus pistolul la tâmpla României și au tras cu sete. Asta e, pe scurt, ce a găsit Florin Cîțu în visterie. Sunt cele mai grave situații pe care le-am auzit în ultimii ani. România trăiește printr-o minune, iar medicul a fost votul de la europarlamentare și faptul că președintele Iohannis și PNL au făcut totul pentru a demola Guvernul Dăncilă. Căci asta a însemnat semnalul dat după OUG 13 și 26 mai: „Scăpați-ne de PSD, să vină DNA!” Numai că este exact cum am anticipat în perioada când eram jurnalist. Au pârjolit totul, au otrăvit fântânile. Nu mă bucur că am avut dreptate, dar nenorocirea e mai mare decât cele mai pesimiste estimări. Guvernul Dăncilă a fost un criminal! În al 12-lea ceas, pacientul a fost salvat. Dar nu va fi ușor. Iată, oameni buni, de ce încearcă Dăncilă să acapareze mințile românilor cu teme false, cu scandaluri la care aprinde focul de câteva ori pe zi: se teme că va plăti penal, așa ca mentorul ei! Încearcă să abată atenția de la dezastrul lăsat. Căci nu e doar incompetență aici, e mai ales ticăloșie. Au făcut totul conștient, au tratat bugetul ca și când ar fi fost averea lor personală, iar pe cetățeni ca pe o masă de manevră. Nu există cuvinte destul de dure pentru a califica maniera în care PSD a devalizat visteria... Poate doar în codul penal. Ce a dezvăluit Florin Cîțu e de cătușe. DNA să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici! Monstruozitatea lor este incredibilă. Grețoasă de-a dreptul! Îl țineți minte pe Jabba the Hutt, din Războiul Stelelor? Așa arăta Guvernul PSD. Mai avea un pic și ne strângea de gât pe toți! Dezbatere cu interpusul unui grup infracțional organizat? Dezbatere cu un om care a girat gazarea și lovirea protestatarilor pe 10 august și i-a acuzat că au încercat să dea o lovitură de stat? Și îi acuză în continuare! Dezbatere vrea? Să se pregătească de dezbatere cu procurorii!!!”, scrie Rareș Bogdan.