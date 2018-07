RĂZBOI în justiție, între Mircea Negulescu și Vlad Cosma. Procurorul suspendat a cerut anchetarea fostului deputat: 'A ticluit mijloace de probă'

Procurorul suspendat Mircea Negulescu a cerut magistratului care îl anchetează să se sesizeze din oficiu cu privire la infracțiuni de inducere în eroare a organelor de anchetă, fals în înscrisuri și ultraj judiciar, potrivit unui document obținut de STIRIPESURSE.RO. Procurorul Elena Iordache a respins cererea.

"Vă solicit respectuos, în temeiul art 292 Cpp, să vă sesizați din oficiu, în legătură cu săvârșirea de către domnul Cosma Vlad Alexandru a infracțiunilor de : Inducerea în eroare a organelor judiciare prev de art 268 alin 1 și 2 din Cod penal, falsuri în înscrisuri prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, precum și a infracțiunii de ultraj judiciar prev de art. 279 alin. 2 din Codul penal în legătură cu acuzația formulată împotriva mea constând în aceea că în lunile aprilie –mai 2015, in calitate de procuror in cadrul Parchetului de pe linga Curtea de Apel Ploiesti „ l-au determinat, prin constringere, pe Cosma Vlad Alexandru ( amenintindu-l in mod direct ca o vor inculpa pe sora acestuia intr-o cauza penala) să intocmeasca in fals o sesizare pe numele Serghei Petrus si tabele/liste cu alegatori din Republica Moldova ( simpatizanti ai candidatului Ponta Victor la legerile prezidentiale din anul 2014) documente din care sa rezulte ca alegatorii ar fi primit drept „mita electorala”. Sesizarea, tabele/listele in format printat si un stick insotite de documentul pe care procurorii i l-au înmânat lui Vlad Cosma au fost expediate prin fax si postal din Chisinau la Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Ploiesti” fapta astfel enunțată constituind infracțiunea prevazută și pedepsită de art 52 rap la art 48 Cp rap la art 268 alin 2 Cod penal.

Aceasta acuzație, în legatură cu care ar trebui sa ofer explicații și să încerc să mă apăr prin intermediul declarației, apreciez că este rezultatul, unui fals, a producerii sau ticluirii de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală presupus comisă de mine, faptă comisă de domnul Cosma Vlad Alexandru.

În acest sens vă învederez că mijloacele de probă constând în înscrisul olograf și tabelul în format excel pe care este consemnat numele Arnăut Vitalii au fost ticluite de către Cosma Vlad Alexandru prin aplicarea datei de „2012. 1. 1 0:02” în scopul de a a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală pretins comise de către mine.

Precizez faptul că înscrisul olograf și tabelul în format excel pe care este consemnat numele Arnăut Vitalii, prezentat spre vizualizare mie de către Cosma Vlad Alexandru în primăvara anului 2015, în susținerea denunțului formulat de către acesta, nu conținea data de „2012. 1. 1 0:02”.

La acest moment procesual, până la solutionarea cererii vizând verificarea autenticității probelor falsificate și ticluite de către Cosma Vlad Alexandru în susținerea acuzațiilor, în temeiul art 109 alin. 3 Cpp îmi rezerv dreptul la tăcere", se arată în cerere.