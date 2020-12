RĂZBOI în PNL! Florin Roman: 'Din păcate, PNL cedează pas cu pas. E vremea sforarilor, care se sfâșie pentru firimiturile aruncate de stăpâni'

Florin Roman, fostul lider al deputaţilor PNL, iese la rampă pe pagina sa de pe o rețea de socializare, după anunțul investirii lui Florin Cîțu, în funcția de premier al României și reproșează PNL că partidul „cedează pas cu pas” poziții strategice în Parlament.

„Prima zi de lucru a noului Parlament ne-a arătat cum vor fi următorii 4 ani! Cu mult circ, cu războaie la baioneta și cu nimic bun pentru Romania!

PSD și AUR și-au arătat colții din prima zi, iar, din păcate, PNL cedează pas cu pas diferite poziții strategice in parlament, așa cum a făcut in Executiv. Din prima linie a frontului in bătălia cu PSD, locul luptătorilor a fost luat de învinși! E vremea sforarilor, care se sfâșie pentru firimiturile aruncate de stăpâni!

Citește și: Lumea executorilor abuzivi ZGUDUITĂ de DNA - Doi executori vor răspunde în fața judecătorilor pentru propriri ABUZIVE și spălare de bani

Oameni care au pierdut batalii politice la ei acasa au fost aduși in fata, iar cei care au câștigat luptele politice cu PSD și USR s-au retras, pentru ca nu pot accepta umilirea partidului, nu pot accepta ca PNL sa fie un partid prăduit de toți adversarii săi!

Ma voi concentra in perioada următoare pe reprezentarea oamenilor din Alba! Ei au castigat întotdeauna pentru PNL. Vom fi aceiași oameni demni, care nu ne vom strâmba coloana nici in fata adversarilor politici, nici in fata tuterilor vremelnici, care vin și pleacă cu stăpânii lor!

Dumnezeu sa ocrotească Romania și PNL!”, scrie Roman.