Război total între Binance și Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA! Compania lui C. Zhao și-a notificat clienții că suspendă depozitele în dolari americani

Astăzi, pe 9 iunie, Binance.US a anunțat că a fost forțat să ia măsuri pe fondul „tacticilor extrem de agresive și intimidante” din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite, SEC, conform cointelegraph.com.

Compania lui Changpeng Zhao a menționat că, într-un efort de a-și proteja clienții și platforma, suspendă depozitele în USD. În plus, Binance.US „informează clienții că partenerii noștri bancari se pregătesc să întrerupă canalele de retragere fiat (USD) încă din 13 iunie 2023”.

The SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the American digital asset industry. https://t.co/AZwoBOgsqS and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created… pic.twitter.com/rlIe6swIoY