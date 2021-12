Război TOTAL între Cîțu și Rafila. Ministrul Sănătății: 'Specialistul în economie Florin Cîțu s-a consulat cu specialistul în medicină Florin Cîțu'

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, susține că nu înțelege de unde vine încrâncenarea fostului premier Florin Cîțu pe tema draftului de lege privind certificatul verde.

„Acea perioadă, dacă domnul președinte Cîțu ar fi studiat-o pe îndelete, era un prin draft... Pe mine mă surprinde acea reacție. Specialistul în economie s-a consulat cu specialistul în medicină Florin Cîțu. Dacă e un draft e discutabil și perfectibil. Noi trebuie să stabilim o perioadă, de exemplu, ca o persoană să se poată testa.

Nu înțeleg de unde atâta încrâncenare. Nu a făcut nimic pentru combaterea pandemiei. Proiectul de lege depus de PNL se referea strict la personalul medical. Ieșirea are mai mult o conotație politică", a spus Rafila.

Context

Preşedintele PNL Florin Cîţu a afirmat, miercuri, la Parlament, despre anunţul ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, potrivit căruia există deja un draft al unui nou proiect de lege privind certificatul verde, că experienţa sa din ultimii ani îi spune că s-ar putea să nu treacă foarte rapid un nou proiect. ”Sper să nu fie o strategie de a întârzia lucrurile”, a mai afirmat preşedintele Senatului. „Sper să mă înşel, sper să nu am dreptate, sper să fie o variantă să treacă imediat în Parlament, dar experienţa mea din ultimii ani îmi spune că s-ar putea să nu treacă foarte rapid. Dar aşteptăm varianta, sper să fie optimă, să treacă imediat de Parlament, să rezolvăm această problemă. Am arătat că în momentul în care am introdus proiectul de lege în Parlamentul României a crescut rata de vaccinare, am depăşit 7 milioane de persoane vaccinate”, a afirmat Cîţu.