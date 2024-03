'Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu are limite' Maia Sandu despre atacul din Odesa: 'Inima mea este alături de Odesa'

„Astăzi în Odesa: întâi o rachetă a Rusiei a lovit în case. Apoi, în timp ce echipajele de urgență veneau în grabă, o a doua rachetă a lovit. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu are limite. Ucraina are nevoie urgentă de ajutor pentru a se apăra și pentru a apăra pacea în Europa. Inima mea este alături de Odesa”, a scris Maia Sandu pe Twitter.

Today in Odesa: first a Russian missile shatters homes. Then, as emergency crews rush in, a second missile hits.



Russia’s war on Ukraine knows no bounds. Ukraine needs urgent help to defend itself and to defend peace in Europe.



My heart goes out to Odesa.