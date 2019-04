Răzvan Burleanu: 'Regula celor doi jucători U21 în Liga I se mai aplică doar două sezoane'

În Comitetul Executiv din 16 aprilie a fost respinsă propunerea Craiovei privind modificarea regulii U21. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a explicat de ce propunerea oltenilor a fost respinsă, după care a dezvăluit că regula privind al doilea jucător U21 va fi valabilă pentru două sezoane, potrivit mediafax.

La conferinţa de presă de la finalul Comitetului Executiv, Burleanu a explicat de ce a fost respinsă cererea Craiovei: "N-a existat niciun vot în favoarea acestei propuneri. Craiova solicita să se renunţe la al doilea jucător U21. Dacă e să fim foarte serioşi, dacă la 23 de ani nu reuşeşti să te impui în Liga 1 sau să te transferi, nu cred că ar trebui să te mai protejeze cota obligatorie. Acesta a fost argumentul nostru.

În momentul în care am decis să introducem al doilea jucător sub 21 de ani, a fost un compromis privind FRF şi LPF. Liga a solictat introducera unui jucător în plus extracomunitar, iar noi, ca Federaţie, am decis să dacă mergem în această direcţie trebuie să suţinem şi încă un jucător U21. Trebuie să menţionăm că această regulă a celui de-al doilea jucător se va aplica pe o perioadă definită de doi ani. Va fi o perioadă de test, în care vom vedea care pot fi beneficiile de care fotbalul românesc poate profita. După cum ştiţi, al doilea jucător nu trebuie să fie în teren timp de 90 de minute", a spus Burleanu.