Răzvan Cuc: Vom sprijini toate proiectele benefice pentru Piatra-Neamţ

Deputatul PSD Răzvan Cuc, fost candidat pentru funcţia de primar al municipiului Piatra-Neamţ, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că social-democraţii vor susţine toate proiectele benefice pentru oraş.

Răzvan Cuc a subliniat însă că toate derapajele legate de cheltuirea banului public şi de dezvoltarea oraşului vor fi sancţionate."Vom sprijini toate proiectele municipiului Piatra-Neamţ, toate proiectele benefice, dar pe de altă parte nu vom ezita să sancţionăm derapajele. Şi nu mă refer la derapajele tânărului primar ci la cel al celor din jurul lui. Nu vom fi fraţi aici, când vine vorba de cheltuirea nesăbuită a banului public sau de dezvoltarea oraşului", a declarat Răzvan Cuc.Întrebat dacă va rămâne în Consiliul Local Piatra-Neamţ sau va candida pentru un nou mandat de deputat, Răzvan Cuc a precizat că încă nu a luat o decizie."În ceea ce priveşte alegerea mea, asta am s-o fac în perioada viitoare, dacă voi rămâne în Consiliul Local sau voi continua ca deputat în Parlamentul României", a spus Răzvan Cuc.La rândul său, preşedinta PSD Piatra-Neamţ, Florentina Moise a precizat că atât ea cât şi Răzvan Cuc sunt interesaţi să candideze pentru un mandat de parlamentar."Dacă Răzvan Cuc va fi propus pentru funcţia de parlamentar, organizaţia PSD Piatra-Neamţ îl va susţine. Atât eu cât şi colegul meu, Răzvan Cuc, suntem interesaţi de un mandat de parlamentar", a declarat preşedinta PSD Piatra-Neamţ, Florentina Moise.Răzvan Cuc a candidat pentru funcţia de primar al municipiului Piatra-Neamţ şi s-a clasat pe poziţia a treia, cu 20,87% dintre voturi.Funcţia de primar a fost câştigată de liberalul Andrei Carabelea, cu 26,25%, urmat de candidatul PMP, Dragoş Chitic, cu 21,98%.În Consiliul Local, PNL are 7 mandate, PSD deţine 5 mandate, PMP a intrat cu 4 mandate, USR PLUS are 3 mandate iar PRO România şi ALDE au câte 2 mandate.