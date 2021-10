Răzvan Dumitrescu dezvăluie sistemul de cenzură impus de autorități: 'Se tace asurzitor! Ești etichetat antivaccinist!'

Jurnalistul Antena 3 Răzvan Dumitrescu se arată revoltat de faptul că postul la care lucrează a fost amendat în ultimul timp de CNA pentru diverse emisiuni. El susține că esti etichetat antivaccinist dacă dezbați unele subiecte din pandemie.

„Traim vremuri complicate. Daca intr-o emisiune TV difuzezi materiale, pasaje, secvente, dezbateri din Congresul SUA, posturi TV mainstream din Vest, CNBC, CNN, FOX , Canal 12 din Israel -ca sa dau doar cateva exemple- in care se vorbeste transant despre subiectele ZILEI, Pandemie, certificat verde , vaccin, in care se dezbat studii aparute in termenii si in felul in care nu se intampla in Romania risti sa fi amendat si chiar esti amendat!

In numele echilibrului.

Aceasta este interpretarea. Nu doar atat. Esti etichetat antivaccinist. Descurajezi prin informatii "false" vaccinarea- asa suna un argument!

Adica, difuzand lucruri ce se discuta transant, public, in acele tari care au si un grad mare de vaccinare descurajezi vaccinarea in Romania, vaccinare care nu a fost descurajata fix in tarile in care se discuta transant despre asta si din care provin materialele difuzate, dovada gradul foarte ridicat de vaccinare din acele tari!!! Acolo, in acele tari, indiferent de decizia autoritatilor se vorbeste in prime time despre subiecte pe marginea carora in Romania se tace asurzitor!

Cati dintre dumneavoastra ati urmarit felul in care decurg niste audieri in Congresul SUA de pilda? Vedeti asa ceva in Parlamentul nostru? Cum arata dezvaluirile de la Canal 12 din Israel si ce se intampla la noi? Credeti ca acel post Tv a fost amendat pentru secventele difuzate cu vicepresedintele Pfizer, Dormitzer care vorbea despre Israel in termeni de laborator, fapt ce i-a consternat pe jurnalistii care urmareau inregistrarea? Nu!”, a spus Răzvan Dumitrescu, pe pagina sa de Facebook.

Realizatorul TV susține că nu a încasat atâtea amenzi câte a încasat în ultimele luni în toată cariera sa de jurnalist TV.

„A fost amendata emisiunea SUBIECTIV care printre altele a difuzat si secventa aceeea de la postul TV din Israel. Am 30 de ani de presa dintre care vreo 24 de ani de televiziune pusi cap la cap. Nu am incasat in acesti ani cate amenzi am incasat in ultimile 2 luni, ca numar si cuantum! In numele echilibrului... De ce ceea ce se intampla la ei, se discuta la ei, nu trebuie vazut in Romania? Nu stiu sa raspund acum la aceasta intrebare! Aflu mai nou, dintr-un interviu acordat de un distins membru al unei institutii publice ca "nu poti sa dezbati ce scrie in prospectul vaccinului la televiziune". Nu am facut asta, probabil ca se referea la alta emisiune dar ma intreb daca ce scrie in prospect nu e o informatie de interes public, totusi?

Ce scrie pe site-ul Agentiei Europene de Medicamente despre vaccinuri, nu e tot informatie publica? Bun...

Nu voi mai risca sa aflu ce se intampla daca prezinti astfel de informatii publice pentru ca risc in felul asta salariile colegilor si situatia financiara a postului.

Repet, in 24 de ani de televiziune nu am incasat atatea amenzi in numar si cuantum , cate am incasat in utimile 2 luni! Colegii mei sunt minunati, noi toti am facut si facem tot posibilul sa fim normali intr-o lume ce pare din ce in ce mai putin normala...Ma uitam chiar inainte de a asterne aici aceste randuri la Constitutia Romaniei, articolul 30: "(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă."Asa...si?

Pe 20 octombrie va semnalam aici pe Facebook faptul ca CCR a constatat ca Hotararea Parlementului de incuviintare a primei stari de alerta a fost neconstitutionala! Adaugati la asta si multele hotarari de instanta care au constatat inexistenta juridica a unor HG-uri din simplul fapt ca nu fusesera publicate in Monitorul Oficial!

Nu poti decat sa constati ca Romania a fost condusa in aceasta perioada prin decizii neconstitutionale sau nelegale despre care aflam post factum, care si-au produs efectul desi aceleasi masuri puteau fi adooptate fix in aceeasi forma constitutional si legal! Ce ar mai fi de spus in aceasta situatie si cat ar mai putea conta in acest context acel Articol 30 din Constitutie care spune ca cenzura de orice fel este interzisa?

Va multumesc mult pentru ca mi-ati fost alaturi in toti acesti ani. Eu am un mare defect. Nu pot sa ma schimb, nu ma port da dupa cum bate vantul desi mi-ar fi mult mai bine daca as putea face asta. Nu pot din respect de sine in primul rand, notiune adanc sadita in mine de parintii si bunicii care m-au educat. Recunosc, sunt intr-un moment de rascruce: nu vreau sa le fac rau celor din jur si in acelasi timp nu pot sa nu imi fac meseria asa cum stiu ca trebuie facuta. Rolul unui jurnalist nu este acela de agentie de PR. Rolul unui jurnalist este sa scotoceasca si sa prezinte in primul rand acele lucruri nestitute despre care nu se vorbeste. Asta ni se repreta cu obstinatie, in fiecare zi in 1999 , in SUA , cand participam la un program USAID despre rolul jurnalismului de investigatie! Se mai poate, nu se mai poate, mai e valabil?”, a spus Răzvan Dumitrescu.

Vezi și: Sancțiuni de la CNA pentru Antena 3 și Kanal D - Show-ul 'Survivor', scene de violență la ore nepotrivite .