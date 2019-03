Reacții FULGER din Opoziție privind interzicerea Uber și Taxify: 'Așa arată un guvern de tâmpiți'

Reacții extrem de dure din Opoziție după proiectul prin care Uber și Taxify ar putea fi interzise de Guvernul României, urmând ca șoferii care prestează activități de car sharing să poată fi amendați de fiecare dată când sunt prinși în trafic.

"Asa arata un guvern de tampiti

In loc sa reglementeze piata pentru a oferi cat mai multe alternative clientilor, in loc sa ridice standardul in domeniul taximetriei, ei interzic aplicatiile de car-sharing.

Pentru orice incompetent, noile tehnologii sunt o chestie care trebuie interzisa, pentru ca ii sperie. Nu stiu ce sa faca si cum sa se adapteze, asa ca interzic. Romania, anul 2019, guvernata de Dancila", a scris pe Facebook fostul ministru Cristian Ghinea.

Planul guvernului a fost taxat și de europarlamentarul Cristian Preda, care susține că "Ministerul Dezvoltarii a pregatit o ordonanta de urgenta care interzice Uber. Bine ca ne-am lamurit de ce nu se dezvolta tara...".