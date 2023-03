Reacție din PSD, după petrecerea cu manele a tinerilor social-democrați: ne mai și distrăm

Preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, Mihai Alexandru Ghigiu, afirmă, referitor la întâlnirea TSD de la Sinaia, că s-au discutat ”provocările şi soluţiile pentru implicarea tinerilor în politică şi respectarea cotelor de gen” şi au fost workshopuri despre cariera în domeniul public, crypto monede, fonduri europene şi mediu.

El menţionează că tinerii PSD s-au mai şi distrat. ”Nu s-a întâmplat nimic extraordinar la reuniunea noastră de la Sinaia, nici imoral, nici nu s-au auzit înjurături la adresa cuiva. Îmi pare rău că în presă a fost speculat acest subiect, deşi colegii mei s-au distrat într-un mod obişnuit pentru o gaşcă de tineri”, susţine el.

Mihai Alexandru Ghigiu a reacţionat, într-o postare pe Facebook, după ce fostul secretar general al tinerilor PNL, Octavian Oprea, a relatat despre faptul că tinerii social-democraţi "au fript o petrecere pe cinste cu lăutari şi manele", într-un complex al RAAPPS din Sinaia, iar petrecerea s-ar fi încheiat doar după intervenţia Poliţiei.

Ne mai și distrăm

Ghigiu a afirmat că la întâlnirea de la Sinaia s-au abordat multe aspecte constructive ce-i vizează pe tineri, iar la final, colegii săi s-au distrat "într-un mod obişnuit pentru o gaşcă de tineri."

"Muncim, învăţăm, creăm şi uneori ne mai şi distrăm! Echipa TSD România s-a reunit la Sinaia şi împreună cu colegii mei veniţi din toată ţara am abordat subiecte care îi vizează pe tineri şi nu numai. Am discutat provocările şi soluţiile pentru implicarea tinerilor în politică şi respectarea cotelor de gen şi am avut workshopuri despre cariera în domeniul public, crypto monede, fonduri europene şi mediu. Chiar au fost discuţii productive şi le mulţumesc colegilor mei pentru implicare! Am ţinut să punctez că «ne mai şi distrăm», pentru că în timpul liber cu toţii simţim nevoia să ne mai destindem. Nu s-a întâmplat nimic extraordinar la reuniunea noastră de la Sinaia, nici imoral, nici nu s-au auzit înjurături la adresa cuiva. Îmi pare rău că în presă a fost speculat acest subiect, deşi colegii mei s-au distrat într-un mod obişnuit pentru o gaşcă de tineri!", a scris preşedintele INA, Mihai Alexandru Ghigiu.

Fostul secretar general al tinerilor PNL Octavian Oprea a arătat, sâmbătă, că tinerii social-democraţi ”au fript o petrecere pe cinste cu lăutari şi manele”, într-un complex al RAPPS din Sinaia. ”Au atins un nivel apocaliptic de slugărnicie prin dedicaţii manelizate fără număr”, a scris liberalul, care a distribuit pe Facebook un videoclip înregistrat la petrecerea respectivă. În imagini este surprins un moment în care se fac dedicaţii pentru Marcel Ciolacu, Lucian Romaşcanu şi subprefectul judeţului Buzău, Constantin Cristea, zis Dodo. Oprea a susţinut că petrecerea s-a încheiat doar după intervenţia trupelor speciale.

Comentarii pe subiect a făcut şi preşedintele PNL Buzău, deputatul Gabriel Avrămescu.

Liderul liberalilor buzoieni le-a amintit social-democraţilor din Buzău cum au profitat de scandalul petrecut în toamna anului trecut, la o petrecere a TNL, în care tinerii liberali aduceau injurii pesediştilor.