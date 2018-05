Replica procurorului Mircea Negulescu: NU detin informatii compromitatoare la adresa vreunei persoane din conducerea DNA

Fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, a reacționat la informațiile potrivit cărora ar fi martor sub acoperire într-un dosar deschis împotriva procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și susține că este vorba de informații false care au scopul să creeze ipoteze de cercetare penală imaginare:

Iată replica lui Mircea Negulescu la solicitarea stiripesurse.ro

”Referitor la știrea conform careia as fi martor sub acoperire intr un dosar deschis împotriva d nei Kovesi, mentionez ca aceasta știre este falsa in totalitate, rolul acesteia fiind de a dezinforma și de a alimenta un curent de opinie negativ la adresa reprezentanților actuali și fosti DNA. Aceasta știre induce in eroare in mod intenționat, încercând sa creeze aparente de tipul celor speculate deja și sa creeze ipoteze de cercetare penală absolut imaginare, lipsite de orice baza reala și autentica realității la care face referire.

Accentuez faptul ca nu cunosc si nu detin informatii compromitatoare la adresa vreunei persoane din conducerea DNA.”, susține fostul procuror DNA.

Anterior a fost vehiculată pe surse informația potrivit căreia procurorul Mircea Negulescu a devenit martor sub acoperire, colaborează cu procurorul de caz și a scris deja 50 de pagini în care o denunță pe Laura Codruța Kovesi. Negulescu ar fi descris cu lux de amanunte absolut toate detaliile intervențiilor pe care Kovesi le-a făcut în dosarele instrumentate de acesta.