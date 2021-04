REPORTAJ/Tulcea: Echipă mobilă de vaccinare anti-COVID-19 pentru populaţia Deltei - Medic: Oamenii ne-au primit bine

Echipa mobilă a centrului de vaccinare anti-COVID-19 din Sulina a imunizat în prima săptămână de activitate circa 180 de tulceni din satele izolate ale Deltei Dunării, potrivit Agerpres.

Deplasarea echipei mobile se face cu mijloace puse la dispoziţie de autorităţile locale, iar primăriile au oferit dispensarele medicale din satele Crişan, Caraorman şi Mila 23.

"Echipa mobilă a imunizat vreo 180 de persoane nedeplasabile şi aparţinători. Oamenii ne-au primit bine, iar spre mirarea mea au fost foarte puţine efecte, durere la locul înţepăturii, în rest puţină temperatură, câteva cazuri, dar nu au existat efecte adverse majore care să necesite o intervenţie medicală", a declarat pentru AGERPRES medicul Eduard Armeanu, coordonatorul Centrului din Sulina, singurul oraş din rezervaţie.





Nu au existat incidente în timpul transportului echipelor mobile cu şalupele pe Dunăre sau cu autovehiculele în zona de uscat, a spus medicul.

"La Crişan, avem dispensar, la Caraorman şi Mila 23, la fel, doar la Sfântu Gheorghe nu ni s-a pus la dispoziţie. Acolo, echipa mobilă este în cabinetul în care face ecografiile. E drept că nici nu am cerut primăriei un spaţiu, nu a fost o comunicare între noi, pentru că am stat mai mult pe teren şi ne-am descurcat cu forţe proprii", a menţionat Armeanu, medic de familie pentru Sulina, Crişan şi Sfântu Gheorghe.



În faţa cabinetului din Sfântu Gheorghe, pe o bancă, un tulcean este nemulţumit.



"Eu am venit şi pe mine nu vrea să mă vaccineze. M-am programat la doctoriţa aia şi el (n.r. - medicul coordonator al Centrului din Sulina) mi-a spus că nu are loc, dar mi-a zis să mai stau afară să vadă cum face", a afirmat bărbatul.



Ionel Hordei a făcut prima doză din serul Moderna şi râde de prietenul lui nevaccinat încă. "Eu rămân aici şi aştept. Dacă mai rămâne vaccin, mai iau o dată", a glumit Hordei.



El a afirmat că la Sfântu Gheorghe, de aproape un an, sunt doi medici de familie, dar pentru comunitatea de la capătul Dunării este insuficient.



"Deocamdată, cu medicii ne descurcăm. Când e ceva mai grav, mergem la Tulcea, avem o şalupă ambulanţă, e acolo, în port. În caz de ceva vine şi elicopterul, că suntem izolaţi, tare, tare izolaţi", a spus Ionel Hordei.



În acelaşi timp, asistentul comunitar al comunei, Mira Bălan, îi primeşte pe localnici şi precizează că echipa mobilă vine în sprijinul populaţiei defavorizate.





"Această echipă mobilă este o idee foarte bună. Cu ocazia asta s-au răzgândit şi mulţi dintre cei care nu-şi doreau să se vaccineze din cauza drumului lung pe care erau obligaţi să-l facă până la un centru de vaccinare", a menţionat Mira Bălan.



Echipa mobilă a Centrului din Sulina a ajuns pentru prima oară în Sfântu Gheorghe săptămâna trecută şi vine o dată pe săptămână în sat.



Unul dintre localnicii bucuroşi că nu mai trebuie să ajungă la Tulcea pentru vaccinare este Simion Ivanov.



"Eram programat la Tulcea, dar acum mă vaccinez aici. Eu zic că trebuie să ne vaccinăm. Altfel, beleaua-i mare. Toată lumea civilizată spune că e bine, noi suntem mai deştepţi ca ei? Noi suntem vai de capul nostru", ne spune Simion Ivanov.





Coordonatorul centrului de vaccinare anti-COVID-19 din Sulina, Eduard Armeanu, a declarat că toate persoanele care au dorit să se vaccineze au fost primite de medicii din echipa mobilă, după ce programarea făcută la centrul din Tulcea a fost corectată.



"Numai la centrul din Sulina au fost vaccinate peste 700 de persoane, iar acolo mai avem acum circa 500 de doze. Vaccinarea a început bine, dar ritmul a scăzut probabil din cauza reticenţei la discuţiile pro şi contra vaccinare. Oamenii aşteaptă să vadă ce se întâmplă. Au avut curaj până acum doar cei care au avut strictă nevoie, pe fondul unor deplasări în străinătate, şi cei care sunt conştienţi că e spre binele lor să se imunizeze", a mai afirmat medicul Armeanu.



Potrivit acestuia, doar maximum zece persoane programate să se vaccineze la centrul din Sulina deschis în urmă cu două săptămâni au renunţat la imunizare.



Decizia privind înfiinţarea echipei mobile de vaccinare în Deltă a fost anunţată de autorităţile judeţului acum o săptămână şi a fost explicată prin faptul că în comunităţile izolate de ape trăiesc persoane în vârstă, cu venituri mici, pentru care deplasarea presupune atât efort financiar, cât şi unul fizic.



Ultimele date făcute publice de Prefectura judeţului Tulcea arată că incidenţa cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID-19 în judeţ, calculată la 1.000 de locuitori, este de 1,9.



De la începutul pandemiei, în judeţ s-au confirmat 8.045 cazuri, iar în 7.405 dintre acestea s-a constatat vindecarea. În aceeaşi perioadă, 246 de persoane au murit.



Potrivit informaţiilor centralizate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică, în judeţ s-au vaccinat 36.779 de persoane, dintre care 24.478 au primit doar o doză, în timp ce celelalte au făcut şi rapelul.