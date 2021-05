Robert De Niro a suferit un accident la picior în Oklahoma, unde filma pentru 'Killers of the Flower Moon'

Robert De Niro s-a rănit în Oklahoma, unde filma cu Scorsese, şi a revenit la New York, anunță news.ro

Actorul Robert De Niro s-a rănit în Oklahoma, unde filma cu Martin Scorsese pentru „Killers of the Flower Moon”, şi a revenit la New York pentru a fi examinat de un medic, potrivit Variety.

De Niro s-a rănit la un picior, când se afla în afara platoului de filmare, şi nu este cunoscută gravitatea problemei.

Producţia Apple Original Films a început luna trecută şi este desfăşurată în Bartlesville, Pawhuska şi Osage County, Oklahoma.

TMZ a scris că De Niro a zburat înapoi la New York joi, iar vineri va fi văzut de un medic. Potrivit aceleiaşi publicaţii, el avea de gând să ia o pauză de la filmări, însă acum nu este cunoscut dacă şi când va reveni pe platouri.

„Killers of the Flower Moon” este bazat pe romanul omonim al lui David Grann despre o anchetă FBI din anii 1920.

Acţiunea este concentrată pe crimele comise asupra membrilor populaţei Osage din Oklahoma, după ce a fost descoperit petrol în regiune. Seria de crime a reprezentat una dintre cele mai ample investigaţii ale FBI în care a fost implicat şi J. Edgar Hoover.

Robert De Niro a mai lucrat cu Scorsese de nouă ori, cel mai recent, pentru „The Irishman” (2019). Ei au mai colaborat la „Mean Streets” (1973), „Taxi Driver” (1976), „New York, New York” (1977), „Raging Bull” (1980), „The King of Comedy” (1982), „Goodfellas” (1990), „Cape Fear” (1991) şi „Casino” (1995).

Rolul principal acum este jucat de Leonardo DiCaprio, iar luni a fost dezvăluită o primă imagine din timpul filmărilor. Din distribuţie fac parte Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Pat Healy şi Lily Gladstone.

Bugetul filmului este de aproximativ 200 de milioane de dolari.

