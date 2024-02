Robert Downey Jr., cel mai bun actor în rol secundar la BAFTA

Robert Downey Jr. a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării sale din lungmetrajul ''Oppenheimer'', regizat de Christopher Nolan, duminică seară la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Robert De Niro ("Killers of the Flower Moon"), Robert Downey Jr ("Oppenheimer"), Jacob Elordi ("Saltburn"), Ryan Gosling ("Barbie"), Paul Mescal ("All of Us Strangers"), Dominic Sessa ("The Holdovers").

În 2023, acest trofeu i-a revenit actorului irlandez Barry Keoghan datorită interpretării sale din filmul ''The Banshees Of Inisherin'', regizat de Martin McDonagh.

Cea de-a 77-a ediţie a galei premiilor BAFTA, care se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul scoţian David Tennant.