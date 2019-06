România-Franţa, meciul de care depinde calificarea tricolorilor în semifinalele Campionatului European U21

România U21 înfruntă luni Franţa, de la 22:00, în ultimul meci din Grupa C a Campionatului European U21. Un rezultat pozitiv le asigură elevilor lui Mirel Rădoi prezenţa în semifinale şi implicit calificarea la Jocurile Olimpice din 2020, potrivit mediafax.

Accederea în primele patru înseamnă şi prezenţa la Jocurile Olimpice, după o pauză de mai bine de 50 de ani. În cazul unui rezultat de egalitate, Franţa şi România merg la braţ în semifinale.

Citește și: Victor Ponta îl desființează pe unul dintre cei mai cunoscuți români: ‘O rușine’

Cum se califică România U21 în semifinalele EURO 2019

Înaintea jocurilor de luni, România şi Franţa au câte 6 puncte, iar cel mai simplu calcul pentru ambele selecţionate este un rezultat de egalitate, caz în care vom asista la o calificare la braţ a celor două naţionale. România termină pe locul 1 în Grupa C în două variante, victorie sau scor egal. Tricolorii au un golaveraj superior Franţei înaintea confruntării directe, 8-3 vs 3-1. Selecţionata lui Mirel Rădoi are şi varianta unei înfrângeri la o diferenţă de maximum două goluri pentru calificarea în semifinale. În schimb, Franţa nu-şi permite „luxul” de a pierde în faţa României, pentru că ar fi, evident, sub linia de clasament a Italiei, care are deja un plus trei la golaveraj. România are practic trei variante de calificare în semifinale şi îşi poate alege şi adversara. Dacă va termina pe locul 1 va înfrunta Germania, iar dacă va fi pe locul 2 de calificare o va avea în faţă pe Spania.

Citește și: Anunț important al Vioricăi Dăncilă! Ce se va întâmpla cu Mugur Isărescu

Selecţionata U21 şi-a creat toate aceste scenarii ideale în urma parcursului magic de până acum, victorii la diferenţă de cel puţin două goluri cu Croaţia (4-1) şi Anglia (4-2). Şi va avea şi susţinerea Italiei la partida cu Franţa.

Citește și: Scandal uriaș! Apare numele fratelui Laurei Codruța Kovesi

”Din punct de vedere fizic şi din punct de vedere mental sunt problemele pe care le avem. Cred că mâine seară, la ora partidei, vor fi şi ceva schimbări. Va trebui, până mâine seară, să găsim soluţii, să-i relaxăm puţin, dar să le arătăm exact ceea ce trebuie să facă. În aceste două meciuri am arătat şi unitate, determinare, spirit, sacrificiu şi cred că mâine seară, înainte de toate, vom avea nevoie de echilibru”, a spus selecționerul Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.