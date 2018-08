S-au hotărât meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor

Luni a avut loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Champions League, sezonul 2018-2019. Alexandru Mățel (Dinamo Zagreb), Alexandru Băluță (Slavia Praga) și Răzvan Marin (Standard Liege) sunt singurii români care ar putea participa în această fază a comepetiției, dacă echipele lor trec de turul 3, informează mediafax.

Meciurile din playoff-ul Ligii Campionilor:

Steaua Roşie Belgrad/Spartak Trnava vs FC Salzburg/Shkendija

Qarabag/BATE Borisov vs PSV Eindhoven

Young Boys Berna vs Astana/Dinamo Zagreb

Malmo/MOL Vidi vs Celtic/AEK Atena

Benfica/Fenerbahce vs PAOK Salonic/Spartak Moscova

Standard Liege/Ajax vs Slavia Praga/Dinamo Kiev

Meciurile din playoff-ul Ligii Campionilor vor avea loc pe 21/22 şi 28/29 august. Echipele învingătoare vor merge în grupele competiţiei, iar cele eliminate se vor califica direct în grupele Ligii Europa. România nu mai are nicio reprezentantă în Liga Campionilor, după ce campioana CFR Cluj a fost eliminată de Malmo FF, în turul 2 preliminar.